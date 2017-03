A Colombia no le conviene la 'república del coscorrón': De la Calle

Una clara indirecta a Germán Vargas Lleras lanzó el exjefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, en la que manifestó que a Colombia lo que no le conviene “es la República del coscorrón”.



"Acá o mantenemos los valores de libertad y tolerancia o tomamos otro camino que es el de la República de funcionarios que dictan la moral desde su oficina y yo creo que lo que no le conviene a Colombia es la República del coscorrón", fue la frase de De la Calle, quien aparece en el listado de posibles precandidatos liberales.



La declaración la hizo el jueves durante un foro en la Universidad Nacional sobre los retos de la implementación del proceso de paz. Además de ser una clara referencia a un hecho que generó polémica alrededor del vicepresidente Germán Vargas Lleras, fue visto como la declaratoria del camino político que no quiere que tome el país en las próximas elecciones.



Durante el encuentro, De la Calle defendió el acuerdo de paz con las Farc y aseguró que con su firma no se acabó el conflicto, “al contrario, la sociedad, por definición, tiene conflictos. Pero tenemos que afrontarlos con racionalidad, respetando los derechos y libertades y no dando un golpe a la mesa e imponiéndonos a los otros”.



"Esto es mucho más importante que un acuerdo y esto es mucho más importante que los fusiles. Haber clausurado las armas es un logro fundamental para Colombia”, agregó.



