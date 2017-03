De la Calle dice que no ha decidido ‘nada’ sobre su candidatura

Humberto de la Calle le dijo esta tarde a EL TIEMPO que aún no ha decidido "nada" sobre su candidatura presidencial.



"No he dicho a nadie que voy independiente", dijo el exjefe del equipo negociador del gobierno de La Habana, ante versiones periodísticas de que estaría pensando en presentarse como candidato presidencial en 2018 con el respaldo de firmas ciudadanas y no por el Partido Liberal.

De la Calle es una de las cartas más seguras del Partido Liberal para correr por la Presidencia en 2018, pero tendría que someterse a una consulta interna con otros dirigentes de su colectividad, como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el expresidente del Congreso, Luis Fernando Velasco.



Medios diferentes a EL TIEMPO hicieron circular versiones en el sentido de que De la Calle estaría preparando el escenario para una candidatura presidencial independiente.



"No he dicho que voy a lanzar una candidatura", insistió De la Calle, ante la solicitud de EL TIEMPO de precisar esas versiones. De hecho fue categórico en advertir: "No he decidido nada".



POLÍTICA