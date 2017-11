‘El transfuguismo es muy inconveniente’: Humberto de la Calle

El recién elegido candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, llamó a los sectores defensores del acuerdo de paz a buscar una coalición que les permita ganar “ojalá en primera vuelta”.



En diálogo con EL TIEMPO, De la Calle criticó que en el Congreso se esté tramitando una normativa que permitirá que los congresistas se cambien de partido a pocos meses de las elecciones, pues a su juicio esto sería “faltar a la lealtad con los

electores”.

Usted habló de la necesidad de una coalición, ¿con quién está buscando esa alianza?



Desde cuando anuncié mi candidatura lo hice con el propósito de buscar una coalición mucho más grande, lo cual es necesario en las actuales circunstancias. Creo que en marzo, cuando se dan las elecciones de Congreso, puede ser un buen escenario para establecer cómo están las fuerzas políticas y qué opciones se generan.



Lo primero que debo hacer es enviar el mensaje de que estoy totalmente abierto a un procedimiento de esa naturaleza y luego habrá que establecer cómo lo logramos.



¿Le suena la consulta interpartidista en marzo?



Esa sería la manera más fácil de lograr esa coalición. Lo importante es que antes de primera vuelta tengamos configurada esa coalición, cuyo camino es el de la defensa del acuerdo, no permitir que se vuelva trizas lo pactado.



Hay que entender que estamos en una coyuntura que exige prestar atención a problemas viejos que no se han atendido de manera suficiente. El hecho de no estar dándonos bala ya permite visualizar esto con mayor vehemencia.

¿La apuesta es tener el candidato ya resuelto para la primera vuelta?



Lo ideal es que para la primera vuelta la coalición esté ya configurada, lo cual implicaría la opción de ganar ojalá en primera vuelta o de garantizar el paso a segunda vuelta.



¿Cuál va a ser la función del exministro Juan Fernando Cristo en su campaña?



Estoy tratando de cuadrar un encuentro con él para examinar de qué manera ese compromiso de apoyo se concreta en términos de la campaña. Lo que quiero es contribuir a la unidad absoluta del Partido Liberal y a partir de allí buscar una coalición más grande.



En el Congreso se tramita un proyecto que permitiría el transfuguismo cuando el partido haga una coalición. ¿No cree que se le podrían ir algunos liberales?



El transfuguismo, o sea la posibilidad de que una persona cambie de partido a pocos meses de las elecciones, es muy inconveniente, pues sería cambiar las reglas de juego de manera dramática a poco tiempo de las elecciones. La prohibición de cambiarse de partido se basa en el deber de lealtad del elegido con sus electores, y eso no se puede traicionar.

¿El candidato para derrotar será Germán Vargas Lleras o ‘el que diga Uribe’?



Mi camino siempre ha sido democrático, dentro de lo que he llamado el liberalismo igualitario, y eso me distingue de las Farc –con quienes no tengo ninguna conexidad ideológica– y del Centro Democrático y de Cambio Radical.



Si en algún momento las Farc le proponen una coalición, ¿les aceptaría esa invitación?



No la aceptaría.



Algunos afirman que la participación de los colombianos en la consulta fue muy lánguida ¿Qué opina de eso?



Hay que tener en cuenta que las elecciones internas no se pueden comparar con las elecciones ordinarias. Además, no hubo participación en las zonas rurales, y el tiempo de campaña fue corto.



