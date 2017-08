Humberto de la Calle entra en la competencia presidencial para 2018

A sus 73 años de edad, Humberto de la Calle Lombana anunció este miércoles de manera formal que buscará la Presidencia de la República en 2018.



Al confirmar que correrá por el primer cargo de la nación, este hombre oriundo de Manzanares (Caldas), liberal, no está seguro aún si lo hará en nombre del Partido Liberal o de un grupo de ciudadanos, por firmas.



De la Calle, quien ha liderado dos de los procesos políticos más importantes de los últimos años (la Constituyente de 1991 y el proceso de paz con las Farc), tiene la idea de convocar a una gran coalición de centroizquierda, con la ilusión de ganar la Presidencia en primera vuelta, en mayo del próximo año.

Pero su estrategia no está aún clara. No está definida.



De una parte, De la Calle quiere utilizar al Partido Liberal como plataforma central para la convocatoria de esa gran coalición, pero debe tratar de resolver primero su situación dentro de esa colectividad.



El liberalismo tiene hoy tres precandidatos en competencia: De la calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo. Y sus dos competidores son partidarios de que el candidato se escoja en una consulta interpartidista, con aspirantes de otros partidos como Clara López, en marzo del próximo año, el mismo día de las elecciones legislativas. Él, De la Calle, preferiría que la Convención Liberal, que se realiza en octubre próximo, lo escogiera solo a él.



Por eso este miércoles, este dirigente liberal ha dicho que no descarta coger también el camino de la firmas.

Lo que De la Calle sugiere es que no está muy dispuesto a ir a la consulta de marzo, a la que, además de los precandidatos liberales, iría también Clara López, en nombre de sectores independientes de centroizquierda.



Si De la Calle insistiera en ir por firmas, al no ser proclamado por la Convención Liberal en octubre, perdería el apoyo de un sector importante del liberalismo.



Aunque su nombre despierta interés en sectores de opinión, en caso de ir por firmas tendría que disputar en primera vuelta con muchos otros aspirantes de su mismo espectro ideológico, lo que dificultaría su sueño de “ganar en primera vuelta”. Casi imposible.



Mientras los sectores de centroizquierda podrían ir con varios presidenciables a primera vuelta (Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Clara López, Claudia López y Jorge Enrique Robledo, más los liberales, entre otros) para repartirse un mismo segmento de votos, la coalición de centroderecha, que lidera el uribismo, podría tener más capacidad de éxito, por su unidad.



Humberto de la Calle tiene, además, el reto de manejar electoralmente un tema que si bien una buena parte del país avala, como es el proceso de paz con las Farc, otros sectores todavía cuestionan.



Él tendrá la marca del proceso con las Farc en su frente y ha dicho, sin rodeos, que irá a las urnas a defender esa bandera.



Si el uribismo y su coalición van a las elecciones de 2018 con las críticas al proceso con las Farc, podría volverse a dar una confrontación parecida a la del 2 de octubre pasado, cuando los defensores del referendo por la paz fueron derrotados por una mayoría ligera.



Está por verse, además, por quién se inclinará el presidente Juan Manuel Santos.



El mandatario, que tiene una favorabilidad muy baya (entre el 22 y el 24 por ciento, en promedio, según varias encuestas) ha dicho que no se meterá en política, pero un guiño suyo podría ser no tan recomendable para ir a las urnas.



Germán Vargas Lleras, quien lidera muchas encuestas sobre intención de voto, podría finalmente tener el respaldo de Santos y del Gobierno, así sea de una manera no declarada.



Aunque tener el apoyo de un Presidente con el 24 por ciento promedio de popularidad no puede ser de gran utilidad en las urnas, De la Calle y Vargas Lleras aspiran a tener, por lo menos, un guiño.



