Lo que debe saber sobre la consulta liberal de este domingo

Este domingo se conocerá el candidato presidencial del partido Liberal para las elecciones de 2018.



La consulta, que generó polémica por el alto costo que significa hacerla (se pasó de 85 mil millones de pesos a 40 mil), convoca a los colombianos de todos los partidos para votar, lo que significa que poco más de 35 millones de ciudadanos registrados podrían acudir a las urnas.

Pese a ello solo se podrá votar en las cabeceras municipales y no en las zonas rurales, como parte de la reducción de costos pactada entre las cabezas del liberalismo y la Registraduría.



Quien resulte elegido tendrá la difícil tarea de construir casi que de inmediato una alianza con otros partidos políticos para tener mejores opciones de victoria en la primera vuelta.



Estas son algunos datos que debe saber sobre la consulta:

¿Quiénes son los candidatos?

- Humberto de la Calle

- Juan Fernando Cristo



Por decisión del partido no habrá voto en blanco

Duración de la votación

Las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

¿Quiénes pueden votar?

Todos los ciudadanos que tengan su cédula inscrita ante la Registraduría.

¿Dónde se vota?

En el lugar donde tenga inscrita su cédula. Si recientemente la cambió puede verificar en la página de la Registraduría. En Corferias solo pueden votar las personas que tengan inscritas las cédula allá.

¿Con qué documento se puede votar?

Solo puede presentar la cédula de ciudadanía.

¿Hay ley seca?

Sí. Se inicia a partir de las 6:00 a.m. del domingo y va hasta las 6:00 a.m. del lunes.

Costo de la consulta

La consulta costará 40 mil millones de pesos.

¿Cómo es el tarjetón?

Muestra de un tarjetón de la consulta liberal del 19 de noviembre. Foto: Registraduría

Así será el día de Humberto de la Calle

8:45 a.m.

FB Live en su casa, con su familia antes de la votación



9:35 a.m.

VOTACIÓN

Puesto de Santa Ana Oriental

Calle 114 Carrera 6 Entrada Zona C Parqueadero, Mesa 1.



10:30 a.m.

Unicentro

Recorrido informal con su familia.



12:00 m.

Engativá (Villas de granada)

Almuerzo con más de 100 líderes en “Casa del Chunchullo”.



2:00 p.m.

Café con 20 líderes, en la localidad Antonio Nariño : Transversal 24 i No 14 - 80.



4:00 p.m.

Espera de resultados

Salón Real del hotel JW Marriott (Calle 73 # 8-60)

La agenda de Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo votará a las 9:00 a.m. en la Plaza de Bolívar. Después visitará distintos puntos de votación de la capital del país y esperará resultados en su sede de campaña (Calle 54 # 4a-72).



