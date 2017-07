‘Llegará el día en que amigos de la paz los derrotemos en elecciones’

El codirector del Partido Liberal Horacio Serpa afirmó que la coalición de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana son “pasos de animal grande”, pero que en las filas del liberalismo y de quienes defienden el acuerdo de paz “no hay apuro” para la selección de candidato a la Presidencia en 2018.

Serpa le dijo a EL TIEMPO que el Centro Democrático, el partido de Uribe, siempre ha buscado “desbaratar” el acuerdo con las Farc e insistió que ante este panorama las “fuerzas progresistas” del país deben defender la paz.



Usted habla de una coalición que quiere acabar con el acuerdo de paz, ¿a qué alianza se refiere en particular?



A la que han anunciado los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, a quienes se sumarán las fuerzas del señor exprocurador Alejandro Ordóñez y los sectores más de derecha del Partido Conservador, que así lo han manifestado. Lo manifesté al Consejo de la Internacional Socialdemócrata porque este, del que hacen parte 152 partidos de 120 países, ha estado muy pendiente de la paz.

¿Cuál sería la motivación de los expresidentes Uribe y Pastrana para esa coalición?



Ellos políticamente son enemigos del proceso. El Centro Democrático ha sido reiterativo en manifestar, en el Congreso, que si llegan a la Presidencia uno de sus objetivos principales será desbaratar los acuerdos. No digo que eso sea ilegal, pero sí es manifiestamente inconveniente e improcedente a la luz de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Y, además, sería una gran burla a quienes han confiado en el Estado colombiano, en cuyo nombre han obrado el Gobierno Nacional y el Congreso.



De manera que su motivación es política. Además es electorera, porque piensan, tal vez apoyados en algunas malas encuestas, que el pueblo colombiano está contra la paz. Es una equivocación muy grande porque Colombia quiere la paz.



¿Hasta dónde cree que llegue esa coalición de Uribe y Pastrana?



Va a llegar hasta el día en que los amigos de la paz los derrotemos en las elecciones.

Por los lados de esa coalición se ven movimientos, pero por los lados de los defensores del acuerdo no, ¿en qué están?



No tenemos ningún apuro. Estamos dialogando y al mismo tiempo cada partido o movimiento político estamos seleccionando candidatura. Es de esperarse que en un momento dado haya una consulta popular para definir al candidato de la coalición.



Y ante los recientes hechos políticos, ¿esa consulta sería este año o el próximo?



Hasta ahora empezamos a hacer referencias sobre ese particular, pero en la medida en que vemos a la coalición de la derecha como un gran peligro para la paz nos convencemos de la necesidad de hacer una gran alianza entre quienes somos conscientes de que la paz de Colombia es lo único que les sirve a los colombianos.



¿Es decir que los defensores del acuerdo, para no darle ventaja a la coalición Uribe-Pastrana, decidirán pronto?



No hay nada decidido sobre ese particular. Lo que quiero decir es que la unión de Pastrana y Uribe nos ha pellizcado a las fuerzas progresistas y a los partidarios de la paz en Colombia, entonces sabemos que hay pasos de animal grande de por medio.



¿Esto significa que, aunque no se han tomado decisiones, hay que apurarlas?



No necesariamente para este año. He dicho que frente a lo que está pasando en las filas ultraconservadoras nos ponemos pilas los grupos más democráticos, entre ellos un buen número de conservadores que acompañan la paz.



¿Qué hace falta en la coalición que defenderá el acuerdo para tomar decisiones?



Las alianzas se logran analizando, conversando, que es lo que se viene haciendo.



Estamos a once meses de las elecciones presidenciales, de manera que hay amplio espacio para implementar definiciones. Está de por medio una elección previa, que es la de Congreso, que podría ser un escenario apropiado para una consulta interpartidaria; en fin, hay ganas, interés y, desde luego, no podemos quedarnos cruzados de brazos frente a la composición de un eje que reúne lo más conspicuo de la derecha nacional. Eso no sirve ni para la paz, ni para la democracia ni para la justicia social.



POLÍTICA