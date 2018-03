Juan Fernando Cristo consolida grupo disidente de liberales

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló que 7 senadores del Partido Liberal se apartarán de las directrices del jefe del liberalismo Cesar Gaviria Trujillo.

Según Cristo, los senadores Lidio García, Horacio José serpa, Guillermo García, Jaime Durán, Julián Bedoya, Andrés Cristo y Luis Fernando Velasco no asistieron a la cena que Gaviria preparó en su residencia la noche de este martes, en la que definiría su estrategia de cara a las elecciones de primera vuelta.



El grupo de congresistas rebeldes, que es la mitad de los senadores elegidos el pasado domingo, le pedirá al candidato presidencial Humberto de la Calle que asuma la jefatura de la colectividad.



Según dijo Cristo, este grupo no reconocerá la jefatura de Gaviria y así se hará conocer la próxima semana durante un encuentro con De la Calle.



Además, anticipó Cristo, el grupo tomará su propia decisión sobre coaliciones.



El senador Velasco le dijo a EL TIEMPO que Gaviria debe dejar la jefatura liberal para no seguir dividiendo.



Gaviria, por su parte, amenazó a Cristo la semana pasada con sanciones disciplinarias por su rebeldía.



El senador nariñense Guillermo García Realpe confirmó la versión y dijo que la intención es “buscar un mecanismo de unidad del partido”, el cual sería “que Humberto de la Calle asuma la dirección” de la colectividad.



De acuerdo con el congresista, lo que piensa este grupo de ocho congresistas es que César Gaviria “no ha hecho una buena dirección del partido” y que “mucha gente en el interior del liberalismo no lo quiere” al frente de la colectividad.



“La idea, por ahora, es meterle duro a la aspiración de Humberto de la Calle para que crezca en las encuestas”, afirmó García Realpe.

Cristo también habló duro en la W, escuche la entrevista

POLÍTICA