Propuestas: menos salario y solo dos periodos en el Congreso

Que los parlamentarios en Colombia solo puedan permanecer por dos periodos en el Congreso de la República y que el presupuesto de la guerra se destine a fortalecer la educación, fue el manifiesto que firmó el aspirante al senado, Mauricio Gómez Amín, ante el presidente del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria.

El actual representante Gómez Amín, quien aspira al Senado encabezando la lista Liberal, firmó un manifiesto delante de 40.000 personas que lo acompañaron al cierre de campaña. En él se comprometió a presentar un polémico proyecto para reducir los salarios de los congresistas, algo que se ha intentado en el pasado sin éxito alguno.



Gómez Amín saltó a los medios en los últimos días, luego de decirle a la representante a la Cámara por la Alianza Verde y candidata al Senado, Angélica Lozano, “tu estás heredando una curul de tu novia (senadora Claudia López), eso es perpetuarse en el poder”; a lo que ella le respondió: “nadie me ha regalado nada, soy hecha a pulso y a mí no me patrocinan los Char, ni me ponen ponen cabeza de lista por encima de un excelente senador como Luis Fernando Velasco porque soy amigo de César Gaviria y por congraciarme con Vargas Lleras. Tu ni haces control político, ni haces propuestas”.



EL TIEMPO