Gobierno intenta impedir ‘transfuguismo’ de congresistas 

19 de julio 2017 , 09:24 a.m.

19 de julio 2017 , 09:24 a.m.

La posibilidad de que los congresistas se cambien de partido para las elecciones de 2018, sin tener sanciones por ello, sufrió un duro golpe con la negativa del Gobierno a respaldarla.



Durante la presentación de la agenda legislativa del Gobierno, este martes, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, manifestó que el Ejecutivo no ve con buenos ojos esta idea, la cual ha venido siendo hablada por varios legisladores e incluso para la que se ha planteado la presentación de un proyecto de ley.

Rivera argumentó que las reformas a la Constitución que se hicieron en 2003 y 2009, y que permitieron esta práctica, se hicieron porque “se estaban cambiando las reglas de juego”.



“Sin embargo, todo este esfuerzo que se ha venido haciendo desde aquella época por convertir la política en una actividad seria, no puede echarse atrás”, afirmó el funcionario.



Las palabras del Ministro se dieron ante el anuncio de la senadora por el partido de ‘la U’ Sandra Villadiego de presentar un proyecto de ley que habilite esta práctica, conocida en medios políticos como ‘transfuguismo’.



Esta semana, la congresista le confirmó a EL TIEMPO que la próxima semana radicaría el proyecto, el cual tiene la aceptación de varios de sus colegas.

De concretarse, la propuesta de Villadiego provocaría un reacomodamiento de los congresistas en partidos diferentes a los que militan actualmente, el cual podría ser definitivo en el camino a la Presidencia en 2018.



No obstante, el rechazo del Gobierno a esta iniciativa podría convertirse en un punto en su contra ya que no se descarta que sectores de la coalición sigan la línea oficial en ese tema y no respalden la propuesta.



El tema podría comenzar a aclararse la próxima semana cuando Villadiego, tal y como lo ha anunciado, presente su proyecto ante el Congreso, el cual determinará la suerte final de esta propuesta.



POLÍTICA