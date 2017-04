‘Queremos ser oposición a las Farc en Congreso’: general (r) Mendieta

Un grupo de exintegrantes de la Fuerza Pública está creando el movimiento Patria Nueva, un partido político con el que piensan llegar al Congreso el próximo año, para hacerles contraparte a las Farc.



Uno de los oficiales retirados más visibles de este colectivo es el general (r) Luis Mendieta Ovalle, quien estuvo secuestrado por las Farc durante más de 11 años y asegura que precisamente lo que se busca es que las víctimas de esa guerrilla tengan también asiento en el Congreso para que sean la contraparte de los congresistas del partido que conforme la guerrilla.

Según los acuerdos de La Habana, el partido político que creen las Farc tendrá una serie de garantías y ventajas para conformarse como organización política y en caso de que no logre los votos suficientes, tendrá derecho a cinco curules en el Senado y otras cinco en la Cámara durante dos periodos, es decir, hasta las elecciones del 2022.



Y esa es parte de la molestia que tienen los miembros de la Fuerza Pública retirados, que consideran que el apoyo de los familiares de los oficiales activos y de muchas víctimas les permitirá acceder al Legislativo.



De acuerdo con Mendieta, en este momento están en el proceso de hacer los trámites para la conformación de su movimiento político.



¿Con qué idea se crea el movimiento Patria Nueva?



Es una idea que nace de integrantes de la Fuerza Pública ya retirados. Con la nueva institucionalidad que se está creando, con las nuevas posibilidades electorales que hay, si a las Farc se les van a dar unas facilidades como bajar el umbral, se les va a dar financiación, si les dieron voceros en el Congreso con posibilidad de curules directas y van a tener determinados privilegios a nivel regional con las circunscripciones especiales, entonces nosotros creemos que podemos participar en la contienda electoral, claro, siempre y cuando el Gobierno nos dé esa oportunidad a otros movimientos políticos, así como se la da a las Farc.



¿Ustedes lo que quieren es que les den las mismas garantías que se les dan a las Farc?



En este caso, como retirados de las Fuerza Pública, nuestra voluntad es participar –si bien no en las mismas condiciones que tienen las Farc– que al menos se nos dé la oportunidad para ejercer la actividad política. Creo que antes el poder de decisión estaba en el elector, es decir en el pueblo, pero tras el plebiscito del pasado 2 de octubre se mostró que el poder está es en el Congreso y por eso queremos llegar al Legislativo.



¿Será un movimiento liderado por retirados de la Fuerza Pública?



La idea es que la sociedad civil participe, al igual que los familiares del personal de la Fuerza Pública que en este momento está activo. Nuestro llamado es a esas personas para que nos ayuden a la conformación del nuevo partido, que nos apoyen, que nos den esa oportunidad.



¿Patria Nueva en qué lado del espectro político estará?



Se está enfocando hacia la centro derecha.



En lo que tiene que ver con el proceso de paz, ¿qué posición van a asumir?



Al comienzo apoyé el proceso de paz que se estaba tramitando en La Habana, pero eso cambió un poco cuando se conoció el acuerdo final como tal, pero también en su implementación, con asuntos como el trámite vía ‘fast track’. Entonces tengo algunas observaciones que serán motivo de nuestro análisis y desarrollo de la campaña. Pero de todas maneras será el comité político del partido el que se pronunciará en su debido momento sobre estos asuntos.



¿En qué no están de acuerdo con lo pactado en La Habana?



En que se les dé una gran cantidad de privilegios a las Farc mientras que a los miembros de la Fuerza Pública, víctimas de esa guerrilla, no se les haya hecho ningún reconocimiento ni se les haya tenido en cuenta.



¿Además de usted, quiénes lideran la conformación de este movimiento político?



Aquí no será una participación por fuerzas o por rangos, sino que será por nombres, por personas. Hace unos días hicimos una reunión nacional y los agentes, suboficiales y oficiales dejaron claro que ellos quieren que se conozcan por sus nombres y no por rangos o por ser integrantes de alguna fuerza en particular.



¿Inicialmente la apuesta será el Congreso?



Actualmente en el Congreso hay voceros de las Farc y en el futuro va a haber congresistas de las Farc, por lo que esperamos que desde nuestro movimiento lleguen exintegrantes de la Fuerza Pública para que se conviertan en otra fuerza opositora a las Farc en el Legislativo. Esperamos conseguir ese equilibrio que debe existir en todas las democracias, por eso nuestro lema es ‘democracia para todos y para todas’.



¿Es decir, quieren convertirse en contrapeso de las Farc?



Queremos que así como a las Farc se les está dando una cantidad de privilegios, a los exintegrantes de las Fuerza Pública y víctimas de las Farc se nos dé la representación, porque quien peleó contra las Farc fue la Fuerza Pública.



¿Y en qué va la conformación del partido?



Ya hicimos una reunión nacional y a nivel regional se está trabajando. Inclusive ya tenemos nuestros líderes en cada una de las zonas que están preparando todo. En este momento estamos en todos los trámites que se necesitan para poder conformar nuestro movimiento político y comenzar a inscribir los candidatos. Incluso, por qué no, uno a la presidencia.



¿Y usted va a estar en la lista al Congreso?



Primero tiene que conformarse el partido, con la recolección de firmas, hacer los estatutos y cumplir con todos los requisitos de ley y después se decidirá quiénes van a ser aspirantes.



POLÍTICA