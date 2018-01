Gaviria cree que el candidato presidencial de Santos es Vargas Lleras

Este martes, el expresidente César Gaviria se refirió, en entrevista con la ‘W Radio’, a la contienda electoral que vive en este momento el país y en especial sobre los comicios presidenciales que se llevarán a cabo en mayo.

El exmandatario respondió afirmativamente cuando fue consultado si consideraba que el candidato presidencial que apoya el presidente Juan Manuel Santos es Germán Vargas Lleras.



“Sí, eso lo ha hecho desde hace ya mucho tiempo (…) En esta coalición que cogobernó con el presidente Santos, el principal beneficiario ha sido el doctor Vargas Lleras y Cambio Radical, pero eso no es anormal y expresa las preferencias del Presidente”.



Y agregó que muchas de las decisiones que Santos tomó fue “más a favor de ellos (Cambio Radical) que de nosotros (los liberales)”.



Por otro lado, Gaviria señaló que durante el Gobierno de Santos no ha “pedido ningún puesto, ni tampoco se lo han dado”.



En la conversación, el líder del Partido Liberal también dijo que en su bancada no hay ninguna división, pese a las diferencias que tiene con el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Escuche la entrevista completa aquí:

ELTIEMPO.COM