Las renuncias que vienen después de Vargas Lleras

La semana pasada el exvicepresidente Germán Vargas Lleras quedó en libertad para participar en la campaña presidencial del 2018.



Pese a su retiro, el mismo Vargas Lleras ha dicho que no es seguro que sea candidato a la jefatura del Estado y lo que ha manifestado es que no quería “inhabilitarse” para participar en esa contienda electoral, pero pocos dudan de que pondrá su nombre a consideración de los electores el próximo año.



Este domingo el exvicepresidente reapareció públicamente desde su renuncia y participó en la carrera por los héroes que organizó la Corporación Matamoros. Vargas corrió 10 kilómetros en hora y veinte minutos.

Más renuncias

Vargas es uno de los primeros funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos que sale del Ejecutivo para buscar suceder a su jefe, pero lo que parece seguro es que no será el último. Los siguientes en la lista pueden ser los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Trabajo, Clara López.



En cuanto a Cristo, la semana pasada un grupo de alrededor treinta congresistas del Partido Liberal le envió una carta en la que le pidió “que deje su cargo en el Gobierno” para “participar” en la elección presidencial del próximo año.



Según el representante a la Cámara por el liberalismo Harry González, la carta se cocinó luego de varias “reuniones” entre las bancadas de Senado y Cámara de esa colectividad.



González resaltó las cualidades de Cristo y dijo que es un “estadista” y que es “necesario que el partido participe con ese tipo de representantes en la contienda presidencial que se avecina”.



“Es una invitación a Cristo, pero no está haciendo referencia a que otros hombres y mujeres del Partido Liberal no tengan las condiciones para representarnos. Claro que el jefe negociador en La Habana Humberto de la Calle es uno de ellos, Juan Manuel Galán, Viviane Morales o el senador Luis Fernando Velasco, todo ellos”, dijo el representante por el Caquetá.



Su colega y copartidaria Olga Lucía Velásquez afirmó que la “motivación” de esta misiva es el que el liberalismo “requiere, necesita tener candidato propio para el 2018”.

Respuesta

Un par de días después, el ministro Cristo agradeció por el reconocimiento que le hicieron estos congresistas en la carta, por su labor en el proceso de paz con las Farc y se comprometió a reunirse con ellos para “evaluar” la petición y conocer las “impresiones” de estos legisladores “en cuanto a la realidad política”.



Cristo afirmó que espera “tomar una decisión en las próximas semanas conjuntamente con el presidente Santos”.

Posible coalición

La salida de la ministra de Trabajo, Clara López, también se da por segura en el término de uno o dos meses. En todo caso antes de que comience a correr la inhabilidad para ellos, que es el próximo 27 de mayo, un año antes de las elecciones presidenciales del 2018.



López fue candidata presidencial en el 2014 a nombre de una alianza entre el Polo y la Unión Patriótica y obtuvo casi dos millones de votos en la primera vuelta electoral.



La funcionaria se ha destacado por su compromiso con el proceso de paz con las Farc y algunos dicen que podría encabezar un movimiento o una coalición de fuerzas que apoya los acuerdos de La Habana y en el que habría varias organizaciones sociales y ciudadanas.



Otros nombres del equipo de gobierno de Santos que también estaban entre los presidenciales parecen no tener tan clara su aspiración: se trata de los ministros de Agricultura, Aurelio Iragorri, y de Hacienda, Mauricio Cárdenas.



Iragorri ha dejado entrever que permanecerá en su cartera hasta que el Presidente lo determine y en un debate en el Senado, la semana pasada, en el que contó varias de las ejecutorias de su gestión, dejó entrever que no dejaría “todo ese esfuerzo” para que venga “otro” a recoger los frutos de lo que él cosechó.



Y el nombre de Cárdenas no ha vuelto a ser mencionado con la misma insistencia de hace algunos meses dentro de su partido, el Conservador, que antes lo tenía como seguro competidor en una consulta interna para elegir candidato a la presidencia.



En los casos de Iragorri y Cárdenas se trata de funcionarios que tienen agendas mucho más puntuales dentro de su labor en el Ejecutivo y sus partidos políticos (‘la U’ y Conservador, respectivamente) tampoco se ven muy interesados en que ellos dejen el Gobierno para lanzarse a la presidencia en el próximo año.



En todo caso todavía no hay nada escrito. Los funcionarios del Gobierno que quieran aspirar a la presidencia tienen hasta el próximo 27 de mayo para renunciar al cargo y de aquí a allá podría haber sorpresas.



