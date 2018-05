¿Son acertadas las encuestas? ¿Por qué fallaron en el plebiscito?

“Si las elecciones fueran mañana el ganador sería…” esa es la frase que acompaña los resultados de las encuestas de opinión sobre las elecciones presidenciales. Sin embargo, algunos cuestionan si el resultado efectivamente es el esperado.



Un ejemplo de esto es lo que pasó en el plebiscito, el 2 de octubre de 2016, que daban por ganador el ‘Sí’. Finalmente el ‘No’ ganó con el 50, 21 por ciento (6.431.376 votos) frente al 49,78 por ciento del ‘Sí’ (6.377.482 votos).

Los líderes de seis principales casas encuestadoras del país participaron en un foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario en el que insistieron en que se puede confiar en las encuestas, pero advirtieron que no predicen el futuro sino generan debate público y que cada colombiano es el que decide.



Esto respondieron sobre lo que pasó en el plebiscito:



Carlos Lemoine, presidente Centro Nacional de Consultoría, indicó que las votaciones fueron diferentes a lo que decían las encuestas porque “cambió la forma de pensar de la gente, la última semana el ambiente cambió mucho, fue un cambio de posición ante las urnas. La gente comenzó a entender que lo que se jugaba no era un acuerdo de paz sino muchas más cosas para la sociedad”.



Por su parte César Valderrama, director de Datexco, dijo que eran más las personas que pensaban en el ‘No’ que en el ‘Sí’, pero que “sentían vergüenza en decir ‘No’. Un ‘No’ a la paz. Hubo campañas masivas en contravía de lo que la gente estaba pensando”.



César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos S.A., indicó que al consultar de nuevo a los colombianos encontraron que muchos se confiaron y no salieron a votar. También en la costa colombiana no pudieron salir a votar por el huracán. “Una señora nos dijo que había dicho que votaría por el ‘Sí’ por su familia, pero que realmente votó por el ‘No’”, dijo Caballero como ejemplo.



Martín Orozco, gerente de Ivamer- Gallup, señaló que los resultados se dieron por la fuerza de la campaña del ‘No’. “De no haberse dado el huracán en Barranquilla seguramente hubiera ganado el ‘Si’, pero muy estrecho. A mi manera de ver el evento en Cartagena, previo a las elecciones, hizo que la gente cambiara de opinión”.



Víctor Muñoz, de Guarumo, sostuvo que “en las ciudades principales iban en tendencia de ganar el ‘Sí’, pero en otras zonas el ‘No’ ganó mucha fuerza. Todas las semanas hay un evento importante que pueden cambiar las cosas. Las redes sociales juegan un papel muy importante”.



Oswaldo Acevedo, presidente de Yanhaas, dijo que se deben tener en cuenta los 22 eventos electorales de los últimos años. “Algunos vimos cambios que no se pudieron publicar. Estamos en condiciones de 20 contra 2 episodios que muestran las cosas malas”, indicó.



ELTIEMPO.COM