Precandidatos a la Presidencia hablan sobre la crisis Venezuela

Doce aspirantes a la Presidencia participan, este jueves, de un gran foro en Cartagena donde hablan sobre sus propuestas y posiciones frente a la situación socioeconómica del país, el desarrollo empresarial y la paz. El diálogo es moderado por Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, y se desarrolla en la 73.ª Asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Los candidatos han hablado sobre sus planes para recuperar la economía y también, la postura de los precandidatos sobre la crisis de Venezuela, entre otros temas.

Sergio Fajardo

Con una promesa de que recuperará la confianza en la economía, Sergio Fajardo abrió esta tarde el 'cara a cara' de los presidenciables con los industriales colombianos, en Cartagena. Fajardo dijo que se necesitan reglas claras para recuperar esa confianza y planteó también su determinación de ir por la recuperación del campo.



Sobre Venezuela: Fajardo dijo que, con Nicolás Maduro, "estamos ante un ejemplo de dictadura y ruptura de la democracia. De un país que no sabe manejar la riqueza".

Humberto de la Calle

Humberto de la Calle, quien todavía no ha decidido si se irá con el Partido Liberal o con el apoyo de firmas, dijo en el encuentro con los industriales en Cartagena que cree en el marco macroeconómico de Colombia como una tradición de manejo responsable de la economía.



De la Calle, quien ha sido ministro del Interior y vicepresidente de la República, también señaló que el presupuesto de la Nación debe distribuirse no por ministerios, sino por programas. Dijo que hay que agrupar proyectos e innovar. Además, prometió bajar tributos a las empresas porque hay una proliferación de impuestos que hay que ordenar.



Sobre Venezuela: Pidió ir a la génesis del llamado castrochavismo, y dijo que la izquierda en Venezuela surgió como resultado de que los gobiernos de turno desatendieran la gente. Manifestó que "lo de Venezuela lo vamos a evitar".

Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez opinó que es "irresponsable" que se cambien las políticas públicas por el solo hecho de que cambie un gobierno. La dirigente conservadora aseguró que hay que eliminar la anarquía de las consultas populares.



Sobre Venezuela: dijo que para que Colombia no llegue a ese estado, debe luchar contra la corrupción. También aseguró que "para evitar más sangre en Venezuela se debe insistir en un mayor apoyo de la comunidad internacional".

Carlos Holmes Trujillo

Rompiendo el protocolo para su intervención, poniéndose de pie, el precandidato uribista, Carlos Holmes Trujillo, dijo que si es Presidente de la República, tendrá una meta de crecimiento del 7 por ciento. Holmes cree que todo el sector privado tiene que concertar y ser muy activo para lograr esta meta de crecimiento.



Sobre Venezuela: dijo que va a cambiar “el manejo deplorable que se le ha dado al caso de Venezuela en este Gobierno”. Holmes, quien ha pasado mucho de su vida pública en la diplomacia, dijo que "Colombia debe liderar una acción internacional y proponer la creación de un fondo internacional para atender la crisis humanitaria en Venezuela". Insistió en que la prioridad es crear un fondo con la ayuda de la comunidad internacional para atender la crisis humanitaria que podría agravarse en ese país y agregó que, ante todo, "hay que evitar que Colombia viva una situación como la de Venezuela, porque la izquierda tiene un plan para todo el continente, para imponer gobiernos del tipo de Maduro".

Jorge Enrique Robledo

Jorge Enrique Robledo, candidato del Polo, dice que si es Presidente no permitirá que la economía sea de grandes monopolios. Dijo que no se opone a las grandes empresas. Aseguró, además, que hay que salir de la renta petrolera como prioridad y mirar hacia un modelo agroindustrial.



Robledo también propuso fortalecer la banca pública, porque a su juicio la banca privada no responde. El candidato del Polo ha sido un permanente crítico de muchos aspectos de la producción privada.

Gustavo Petro

En el tema Venezuela, Petro, desde la orilla de la izquierda, propone no caer en la agresión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.