Farc hará ‘pedagogía de paz’ mientras reanuda campaña

Los miembros del Consejo Político Nacional, instancia de dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), se reunieron este lunes para evaluar si mantienen la suspensión de la campaña política, anunciada el viernes, por “falta de garantías”.

Pero la decisión de reanudar o no los actos proselitistas del partido de la exguerrilla dependía de la actitud del Gobierno frente a sus denuncias.



Así lo indicó el exjefe guerrillero y miembro del Consejo Político de la Farc Pablo Catatumbo a su entrada al Palacio de Nariño, donde se adelantaba en la noche del lunes la reunión con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sobre la seguridad de los candidatos, de los partidos políticos en general, a poco menos de un mes de las elecciones a Congreso.



La exguerrilla sostiene que las protestas que vivió su candidato presidencial y jefe del partido, Rodrigo Londoño, la semana pasada en Quindío y el Valle del Cauca, no fueron hechos del todo espontáneos, sino, por el contrario, impulsados por miembros del Centro Democrático.



La Farc también denunció que además de los insultos que recibió su candidato presidencial, hubo daños materiales a los vehículos de la comitiva de Timochenko y a una sede sindical, y dos menores resultaron heridos.



Fue el mismo Catatumbo quien anunció la suspensión de las actividades de campaña. Asimismo, anunció que el partido de la exguerrilla denunciará penalmente ante la Fiscalía a los promotores de esos hechos.



Sin embargo, por medio de un comunicado, el partido Farc agregó que mientras se soluciona esta situación, “adelantaremos actividades de pedagogía de paz a lo largo y ancho del territorio nacional”.



Catatumbo dijo a sus contradictores que “están en su derecho de protestar”, pero condenó la violencia y la agresión.



Y aunque el exjefe guerrillero dijo que la decisión de suspender la campaña política “será de corto plazo”, afirmó que el Consejo Político Nacional será el encargado de “replantear” su estrategia política y de analizar la situación.



El Gobierno se ha encargado de las medidas de seguridad para la exguerrilla, pero según la Farc, “su actitud esta vez no ha sido la de ofrecer garantías”. “Al Gobierno le estamos solicitando que cumpla con las condiciones para unas elecciones normales”, había señalado la semana pasada Pablo Catatumbo.



El ministro Rivera, por su parte, había llamado a los colombianos a dejar el odio en este momento electoral.



POLÍTICA