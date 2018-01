Farc afina su estrategia política para la campaña política

La Fuerza Alternativa Revolucionaria Alternativa del Común (Farc) no se quedó quieta en estos días de fiestas, sino que estuvo afinando su estrategia para comenzar en forma su campaña política antes de 15 días.



En ese sentido, en La Habana (Cuba) se reunieron durante varios días miembros del Consejo Político Nacional, máximo órgano directivo del partido, para definir cómo saldrán a buscar votos.



Jesús Santrich, candidato a la Cámara de Farc en Atlántico, dijo que se van a centrar en “presentarle en directo” a la gente la estrategia política del nuevo partido, que tiene como eje la implementación de lo acordado en La Habana.

“Toca insistir en eso, todavía no hay paz, estamos hasta ahora en la proyección de eso”, señaló.



De acuerdo con Santrich, “a mitad de enero” comenzarán la campaña en forma en todo el país.



“No saldremos a acumular votos, sino voluntades; (...) la mayor parte de la población nuestra no vota, entonces, esas voluntades tenemos que sumarlas para construir la paz”, agregó.



Para estar al frente de toda la campaña, el movimiento Farc designó un equipo, integrado básicamente por exguerrilleros, pero el responsable político de todo será Iván Márquez, cabeza de lista al Senado.



“Vamos a tratar de hacer el mejor diseño, buscando involucrar a la población, en especial la que no vota”, agregó Santrich.



Según Imelda Daza, fórmula vicepresidencial de Timoleón Jiménez, el Consejo Político Nacional discutió sobre quiénes serán los responsables de las campañas en los territorios, sobre el manejo de los recursos, cómo se van a repartir y cómo se van a manejar.



“Ellos hasta ahora se están familiarizando con muchos conceptos, en especial con el manejo de los recursos para la campaña, por eso han estado hablando con contadores y abogados”, contó.



También anticipó que se va a reunir con su candidato presidencial para afinar la estrategia y definir el discurso.



