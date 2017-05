Ordóñez propone una asamblea constituyente

09 de mayo 2017 , 11:42 a.m.

El exprocurador y aspirante presidencial Alejandro Ordóñez propuso este martes que se convoque a una asamblea nacional constituyente para "corregir" el actual diseño institucional, que considera fue "destruido" por el actual gobierno.

"Estamos abocados a una asamblea nacional constituyente. El próximo presidente no puede gobernar con el actual diseño institucional", manifestó Ordóñez.



Una propuesta de este tipo ya la había hecho el expresidente Álvaro Uribe, aunque la suya iba enfocada a "revisar algunos puntos" del acuerdo de La Habana. Sin embargo, tras la victoria del 'No' en el plebiscito desistió en su propuesta.



Una de las razones del exprocurador para sustentar la propuesta es que se necesita una reforma a las altas cortes, pero "la Rama Judicial no se ha querido dejar reformar".



Otro de los puntos que, según Ordóñez, se deben modificar, son las facultades que tiene el Presidente de nominar candidatos para la elección de magistrados en las altas cortes.



"El presidente Santos rompió el orden constitucional", expresó el líder conservador.

Coaliciones

Durante su intervención, en el 'Primer encuentro internacional de partidos políticos de centroderecha' , Ordóñez se refirió también a las elecciones presidenciales de 2018, en las que se espera ser uno de los protagonistas.



El exprocurador se mostró seguro de que "el próximo presidente de Colombia será de un ideario conservador", pero pidió a la centroderecha unirse alrededor de ese propósito.



"No podemos darnos el lujo de acudir divididos a la primera vuelta de las presidenciales. Necesitamos una gran convergencia", dijo Ordóñez.



De esa convergencia harían parte "los sectores que apoyamos el 'No' en el plebiscito", entre los que se encuentran el Centro Democrático y grupos cristianos.



