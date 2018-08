Ernesto Macías votará no a reducir el salario de los congresistas

“Yo soy defensor del salario de los congresistas”, aseguró este lunes en entrevista con la emisora W Radio el presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien es senador por el partido Centro Democrático.



Durante el programa de Vicky Dávila, que fue transmitido por Facebook Live, aseguró que los parlamentarios son “de los servidores públicos que más gastan plata en el país”.

“El congresista está en la semana en Bogotá y los fines de semana en su región, por su cuenta; el combustible de los carros que le suministran como seguridad, por su cuenta”, dijo Macías.



No obstante, dijo que de las siete preguntas de la consulta anticorrupción, esta –la que pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo con reducir el salario de los altos funcionarios del Estado– es la única que votará no, pero que a las demás les dará el sí.



Macías había dicho recientemente, en declaraciones a varios medios, que aunque la votaría, no la apoyaba, porque no es "lo que están vendiendo y lo que le han dicho al país".



Pero la consulta anticorrupción no fue el único tema polémico al que se refirió. Macías sugirió investigar si algún chamán había sido contratado para provocar las condiciones climáticas que arreciaron el martes 7 de agosto durante la posesión del presidente Iván Duque.

“El viento que nunca habíamos visto en la Plaza de Bolívar, la lluvia. Uno a veces piensa que eso de los chamanes es cierto, porque ese ventarrón, como le llamamos en la provincia, no lo habíamos sentido”, dijo.

Y el tema del clima apareció porque Dávila le preguntó por la “tormenta política” que desató su discurso durante la posesión de Duque, que fue uno de los temas que más abordaron durante la entrevista.



Aseguró que no tuvo ninguna duda en hacerlo ni en sus palabras y que ni él le mostró el discurso a Duque ni este le preguntó por él, que él no cree que corresponda hacerlo. Su intención, dijo, era “decirle al país qué país estaba recibiendo Duque”, para que quedaran claras las responsabilidades del gobierno saliente y las que puedan caer sobre el gobierno entrante.



Agregó que nadie le ayudó a hacer el discurso, pero sí dijo que lo cambió durante la semana, cuando empezó a ver “declaraciones o entrevistas del presidente Juan Manuel Santos diciendo que iba a entregar un paraíso”.



Ernesto Macías aseguró que incluso, tras escuchar la rendición de cuentas del contralor la semana pasada, sintió que se quedó corto en sus críticas y cifras sobre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Defendió las cifras que presentó y dijo que la fuente de estas fueron instituciones como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo y del mismo Gobierno.



Dijo que es un invento que Marta Lucía Ramírez lo hubiera “regañado” el día de la posesión después del acto oficial, cuando esta y el presidente Duque recibieron a todos los invitados en la Casa de Nariño.



También confesó que Iván Duque le dijo que esa noche no se acostaba sin llamar a la mamá de Macías, en Garzón, porque cuando ha ido a ese municipio de Huila, duerme donde ella, pues tienen una amistad que es anterior a que ambos llegaran al Senado.



ELTIEMPO.COM