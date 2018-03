¿No exagera culpando a Gaviria de una eventual derrota de De la Calle?

Según el exministro Juan Fernando Cristo es “lamentable” que la coalición no respalde unificada al candidato Humberto de la Calle, a quien insta a “liberarse” de Gaviria.

¿De quién sería la responsabilidad si Humberto de la Calle no pasa en la primera vuelta?



El liberalismo no está acompañando unificado a Humberto de la Calle. El jefe del partido parece estar más preocupado por mantener una jefatura, cada vez más debilitada y deslegitimada, que por impulsar esa campaña. No apareció durante todo este tiempo.

¿Cuáles equivocaciones ha cometido el partido que lo tienen hoy en un momento tan difícil?



Las asumo porque hago parte de esas equivocaciones. Primero, haber elegido a César Gaviria jefe del partido; no era su tiempo. Como presidente de la Dirección Liberal en el año 2005, impulsé la traída de Gaviria para enfrentar a Uribe en su segundo mandato y cohesionar al partido. Funcionó bien. Doce años después, debo reconocer que no era el tiempo de Gaviria. Segunda equivocación, tan costosa como la primera: la consulta del 19 de noviembre.



¿Por qué participó entonces?



En el partido ya venía el problema con Alfonso Gómez Méndez, con Juan Manuel Galán, con Viviane Morales, el problema de los liberales disidentes, y dije yo, pues esto es casi dinamitar el partido. Acepté en aras de mantener la unidad. La consulta del 19 de noviembre tenía justificación si el candidato liberal, fuera De la Calle o fuera Cristo, participaba en marzo en una consulta interpartidista. Hoy, las dos figuras dominantes en la campaña son Petro y Duque por cuenta de unas consultas, ambas exitosas.

¿Si la consulta se hubiera hecho en marzo, como proponía Juan Manuel Galán, el candidato liberal habría competido contra Petro, contra Fajardo, y el candidato de esa tercería sería hoy Humberto de la Calle?



Creo que habríamos tenido un momento de campaña positivo.



Jurídicamente ya no hay lugar a una coalición de De la Calle con Fajardo, que podría salvar a uno de los dos candidatos. Seamos realistas...



Yo creo que hay una salida jurídica, siempre las hay. El problema es político.



El jurídico consiste en que los colombianos pagamos 40.000 millones de pesos para que en una consulta se escogiera entre usted y el doctor De la Calle. ¿Cómo puede salir él hoy a decir que ahora no va a ser candidato?



En aras de discusión, su argumento es válido, pero en el tarjetón que votaron los liberales en la consulta decía que ese candidato escogido era para ir a primera vuelta o para participar en una coalición. Acepto que ahí puede haber una discusión, pero hay un camino para construir una tercería.



¿A qué llama usted una tercería?



Tercería es… no caer en el extremo más a la izquierda, que es el de Petro, o el de más a la derecha, que es el de Uribe o su candidato Duque. En la mitad debemos ser capaces de construir una tercería, porque si no, el país se nos va a volver ingobernable. Sea quien gane en esa polarización, va a ser muy duro, entre otras cosas, porque vamos a tener ahora gobiernos de solo 4 años, no de 8. Se pone más dura la competencia. ¡Al otro día de estas elecciones comienza la competencia por el 2022!



Muchos colombianos están buscando esa tercería entre los candidatos que quedan: Fajardo, De la Calle y Germán Vargas, que no represente una opción de los dos extremos. Quien logre conquistar esa franja de colombianos tiene una gran posibilidad de ir a la segunda vuelta.

Sobre la coalición De la Calle-Fajardo, los simpatizantes de ambos equipos la están suplicando. Incluso porque parte de esos votantes se le están pasando a Petro…



Pero podrían volver eventualmente si se construye una tercería.



¿Usted la concibe con De la Calle renunciando a su candidatura y adhiriendo al otro candidato?



No. Yo esperaría que se fije un procedimiento en el cual quien tenga la mayor viabilidad lleve la bandera. No sabemos hoy quién puede ser. Necesitamos que los liberales de Colombia, más allá de la votación que salió en el Congreso, nos unamos todos en torno a Humberto de la Calle, y Gaviria se ha convertido en un lastre para esa unificación.



¿Y qué pasa si no se va el expresidente Gaviria?



Estará poniendo por encima su aspiración personal de dirigir el partido sobre la aspiración presidencial de Humberto de la Calle, lo cual sería muy paradójico porque se la jugó a fondo en la consulta para que De la Calle fuera el candidato y ahora lo está abandonando por unos intereses absolutamente personales.



¿No sería contradictorio volver al doctor De la Calle, que está abajo en las encuestas, el jefe del Partido Liberal?



El liderazgo tiene que volverse un factor aglutinador y unificador. Que no genere resistencia y que puede darle un impulso al partido. Es que nada está definido. Hace seis meses, los colombianos creíamos que Germán Vargas estaba elegido presidente de Colombia. Hace tres meses, que lo de Fajardo era imparable. Hace un mes decíamos que Petro estaba ya elegido, que qué susto. Hoy nos dicen que el ya elegido es Duque. Faltan dos meses y medio de campaña, muchísimo tiempo.



Usted es un muy buen analista político. En materia de alianzas, ¿qué va a hacer ‘la U’?



‘La U’ no tiene capacidad de tomar una decisión como partido. Está muy fraccionada. Tardaron mucho en tomar una decisión. Habrá dirigentes de ‘la U’ acompañando varias candidaturas, no solo la de Duque y la de Germán Vargas, sino incluso la liberal.

¿Qué va a hacer el Partido Conservador?



Allí veo una viabilidad más grande de que tomen una decisión unificada. El Partido Conservador siempre ha demostrado ser más disciplinado a la hora de tomar decisiones. No tiene divisiones profundas, ni regionales ni ideológicas. Tiene unos liderazgos respetados. Pero si usted me hubiera preguntado hace 20 días, yo diría que iba a ser el socio natural de la coalición de centroderecha con Germán Vargas. Hoy veo que hay también afinidades con Duque. El resultado de las encuestas que conozcamos la próxima semana van a definir mucho el rumbo del Partido Conservador.



¿Qué va a hacer el Partido Liberal? La mitad de los parlamentarios continúan respetando la jefatura de Gaviria. Pero otra mitad está con usted…



Estoy convencido de que en medio de esta polarización, Humberto de la Calle es la mejor opción para Colombia hoy. Significa consolidar la paz.



¿Cómo puede ayudarle a De la Calle esta división? Usted dice que lo apoya, pero que no se quiere encontrar con el expresidente Gaviria, jefe del partido, durante esta campaña...



Bueno, es que no tenemos que estar juntos. ¿Quién dice que estoy obligado a andar junto a él? Yo soy liberal. Acompaño a De la Calle por un compromiso en la consulta e invito a los liberales a que lo acompañemos en esta recta final. De hecho, dos de mis funcionarios en el ministerio del Interior, Olga Lucía Velásquez, líder del partido en Bogotá, y el ‘vice’ Luis Ernesto Gómez, entraron a la campaña para demostrar mi compromiso. La campaña presidencial comenzó esta semana, y por eso creo que si se remueve el obstáculo de Gaviria, el partido acompañará a De la Calle.



¿No suena un poco ridículo decir que la presidencia de De la Calle depende de que se vaya Gaviria?



No. Lo primero que tiene que hacer De la Calle es asumir el liderazgo del partido para que se unifique, cosa que ha impedido el rechazo a lo que hizo Gaviria durante estos meses en la dirección. Lo mínimo para que una candidatura sea viable es que todo el partido lo acompañe para así sumar.



Si le entiendo, ¿la candidatura de De la Calle no es viable hoy por hoy?



Hoy la candidatura de De la Calle tiene problemas porque Gaviria se ha convertido en un lastre para esa candidatura.

¿Hacia dónde va la candidatura Vargas Lleras-Pinzón?



Admitiendo que Pinzón, un hombre serio que conoce el Estado, que puede reemplazarlo en cualquier momento si fuera elegido presidente, Vargas Lleras desperdició la oportunidad de moverse hacia el centro y se fue a disputar los votos de Duque y Marta Lucía. Me parece una candidatura muy cachaca y sin mujeres. Pero no creo que Pinzón le vaya a quitar nada tampoco a Vargas Lleras. No le suma, pero tampoco le quita.



¿Y la elección de Ángela María Robledo por Gustavo Petro?



Tampoco le va a quitar votos. Ella es una mujer muy identificada con el tema de la paz, de las mujeres. Es una buena elección.



Última pregunta: ¿después de su derrota en la consulta liberal, tiene pensado retirarse de la política?



¡No! Claramente estoy acompañando la candidatura liberal. Hay que construir esa opción de centro en la cual estamos muchos colombianos. Este país no puede reducir la campaña política a que unos digan ‘usted es castrochavista’ y a que los otros respondan ‘usted es de extrema derecha, paraco’. Colombia es mucho más que eso. Por eso espero que esta campaña presidencial vaya mucho más allá.



Tampoco es ya una campaña entre el sí y el no, como intentan promover algunos…



Tampoco. Es el mismo falso dilema. Tenemos que ir más allá. Le voy a confesar algo: yo no creo que ningún gobierno, ahora que se va a elegir por 4 años y no con la posibilidad de 8, gracias a la reforma que impulsamos, vaya a dedicar sus 4 años a desmontar el acuerdo de paz. No creo que nadie sea tan, permítame decirlo, estúpido.



Hay que avanzar en el acuerdo de paz y no volver esto una pelea del sí y del no. Ni una pelea entre el castrochavismo, por decir algo, contra los de extrema derecha o los ‘paracos’.

Espero, en estos dos meses y medio, participar en esta campaña, en la cual saquemos adelante la construcción de una tercería. Mire, el colapso en estas elecciones del sistema político lo habíamos anunciando. Si no cambiamos este sistema, ya lo dijo Alfonso Gómez en estos días con toda razón, de voto preferente y de circunscripción nacional, la política no va a ser viable. Si no aceptamos la crisis de los partidos, es que estamos como el avestruz, escondiendo la cabeza. Aquí nadie está diciendo que Gaviria es el gran responsable. Venimos de un gran acumulado de crisis de los partidos, pero tenemos que hacer la reforma política. De la Calle se tiene que liberar porque Gaviria lo tiene secuestrado.



¿Secuestrado?



Estamos cansados de los expresidentes. Gaviria está desbaratando el Partido Liberal y no podemos permitir que desbarate una posibilidad para Colombia como es la tercería que propone De la Calle. Participaré en la campaña. ¿Para dónde voy? A invitar a los liberales a que unifiquemos esfuerzos, ahora que empieza de verdad la campaña, alrededor de un candidato que yo creo que es serio y le conviene a toda Colombia.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO