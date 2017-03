‘Yo no estoy defendiendo mi puesto’, dice el Registrador

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, afirmó que no es claro “cuál es la razón de fondo” para sustituir la entidad a su cargo, una de las recomendaciones de la Misión Electoral Especial para reformar ese sistema en Colombia.



En diálogo con EL TIEMPO, Galindo negó que esté “defendiendo” su puesto y afirmó que aunque tiene “críticas” a lo que planteó la Misión, también hay algunas “ideas interesantes” que “se pueden rescatar”.

¿Cómo recibió las recomendaciones de la Misión Electoral Especial?



Esa instancia hizo unas recomendaciones preliminares sobre unas temáticas, entre las que están la arquitectura institucional, la financiación y la composición de las cámaras, en el entendido de que dentro del punto dos de La Habana hay que abordarlas y proponer algún tipo de reforma.



¿Le gustaron esas recomendaciones?



En lo que tiene que ver con la arquitectura institucional están planteando dos autoridades: una que la denominaron ‘comisión electoral colombiana’ y otra, la ‘corte electoral’, que es cambiar drásticamente la institucionalidad.



¿Y qué opinión le merece esto?



La primera duda que me surge es cuál es la razón de fondo para llevar a cabo un cambio institucional así si la Registraduría ha venido dándole resultados al país en lo que tiene que ver con identificación y procesos electorales y de participación. Obviamente se requieren ajustes, fortalecimiento y mejoramientos de diferente naturaleza, pero simplemente serían ajustes.



¿Es decir que el ‘consejo electoral colombiano’ vendría a reemplazar a la Registraduría?



Sí, esa es la idea, reemplazar a la Registraduría y añadirle unas funciones de supervisión de los partidos y movimientos políticos y de acusación por las infracciones a la ley ante la ‘corte electoral’. Lo que uno se pregunta es cómo mantener una imparcialidad en la organización de los procesos electorales cuando esa misma autoridad tiene que acusar a los partidos políticos por la violación de la ley en esta área.



¿Y cómo ve la propuesta de que ya no haya un Registrador Nacional sino una dirección colegiada?



Totalmente inconveniente. Esta sería una dirección colegiada de cinco miembros elegidos por la Cámara de Representantes y por cooptación. Mire lo difícil que es organizar un proceso electoral con cinco cabezas. Esa problemática la han venido viviendo países como Ecuador, Perú y otros de América Central, en los que se han presentado dificultades en la organización de los procesos electorales con una dirección colegiada.



Algunos pensarían que esta posición suya busca defender la figura del Registrador Nacional, ¿qué responder a esto?



Yo no estoy defendiendo mi puesto, simplemente estoy manifestando mis opiniones sobre una institución que conozco desde el 2002. Es una entidad que estoy defendiendo como catedrático, como académico, como persona que ha conocido el desarrollo de la Organización Electoral y los procesos electorales. He visto el fortalecimiento que se le ha dado a los procesos electorales a lo largo de los años. Soy consciente de las dificultades que tiene la propia Registraduría en el ejercicio de sus funciones, pero desde el punto de vista de experto, que he sido y soy del tema electoral, sí me parece que debemos seguir defendiendo la Registraduría.



¿Y qué opinión le merecen el resto de recomendaciones que hizo la Misión?



En cuanto a crear la ‘corte electoral’ y seis tribunales regionales creo que el problema es cuánto le vale eso al país, y eso lo señaló el Presidente. En la recomposición de las cámaras para albergar cuarenta representantes más, de nuevo la pregunta es cuánto va a costar. Hay unas ideas interesantes de la Misión respecto a la financiación estatal que hay que rescatar. Si bien tengo críticas sobre lo que propusieron, hay algunas otras ideas que también se pueden rescatar.



