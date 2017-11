‘Con Petro tenemos enormes afinidades’: Imelda Daza

La economista vallenata Imelda Daza, a quien la Fuerza Alternativa del Común (Farc) presentó el miércoles como la fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño, Timochenko, para las elecciones presidenciales del 2018, fue militante de la Unión Patriótica y por esa razón vivió exiliada en Suecia durante 26 años.

Hace dos años regresó a Colombia, en contra de la voluntad de sus tres hijos. Dice que lo hizo “con el único propósito de contribuir a la construcción de la paz, dejando una vida holgada, cómoda y tranquila”.



Hoy día tiene asiento en el Congreso por el movimiento Voces de Paz para hacer veeduría al trámite de las leyes para implementar los acuerdos de paz de La Habana. Daza sostiene que la lucha por la desnutrición infantil y por los jóvenes que no tienen estudio ni empleo será parte de la bandera política de la Farc. Así como luchar, afirma, “por un país muy diferente al que hoy tenemos”.



En diálogo con EL TIEMPO, dice que la fórmula presidencial de la Farc tiene mucho en común con el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y la exsenadora Piedad Córdoba, ambos precandidatos presidenciales.



¿Por qué aceptó ser fórmula a la vicepresidencia de Timochenko?



Porque soy una mujer comprometida hasta el fondo con la construcción de la paz, y ese es el compromiso central de Farc; porque también soy una mujer con formación de izquierda, comprometida con la misma causa del pueblo colombiano. Regresé de Suecia porque mi compromiso con la paz era lo que le daba sentido a mi vida, entonces con quienquiera que trabaje en esta dirección yo voy. No tengo sectarismos ni escrúpulos ideológicos.



¿Cómo la Farc se decidió a tener una candidatura presidencial propia?



Un partido que nace con tanta fuerza y compromiso no puede simplemente sumarse a otra candidatura sin decir qué piensa y cuáles son sus propuestas.



¿Y han pensado ya en alianzas?



Podemos apoyar otra candidatura presidencial si vemos que tiene perfil de ganadora y está de acuerdo con cosas básicas para nosotros. Si se da esa unión, queremos que el país sepa por qué, así se hacen más claros los compromisos.



¿En qué se diferencia la actual fórmula presidencial de la Farc con otras de izquierda?



Hay distintos estilos de hacer política y distintas propuestas, aunque haya también afinidad.



¿Por ejemplo con el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro?



Con Petro hay mucha afinidad. La preocupación de él por el cambio climático, el tema ambiental y la educación es también una preocupación nuestra. Claro que hay enormes afinidades, no así con los demás candidatos, pero no quiere decir que no pensemos que, si lo trascendental es el tema de la paz, haya un solo candidato y lo apoyemos sin importar mucho su procedencia política.



¿Como quién?



Quizás Clara López, quizás también Piedad Córdoba.



¿Usted comparte con Gustavo Petro y Piedad Córdoba la defensa al gobierno de Nicolás Maduro?



Prefiero opinar sobre Colombia. Aunque aprendí a cantar primero el “Gloria al bravo pueblo”, que el “oh gloria inmarcesible”, porque fui criada en la frontera, en La Guajira, no soy la experta conocedora de Venezuela, como muchas personas que pontifican.



¿Pero usted cree que alguien que defiende el régimen de Maduro tiene chance electoral en Colombia?



Difícil. El pueblo colombiano está convencido de que en Venezuela hay una dictadura y de que Maduro es seguramente de esos comunistas que matan a los viejitos y se comen vivos a los niños. Entonces, el que hable aquí bien de Maduro corre el riesgo de ser repudiado. Aquí los grandes medios hacen parte de la terrible campaña con una matriz diseñada, creo yo entre España y EE. UU., que promueven informes contra el Gobierno de Venezuela y contra Maduro. Los medios aquí han convencido a la gente de muchas cosas negativas. A mí no me consta si eso es verdad o es mentira, pero sospecho que hay mala intención en esa campaña.



¿Qué puede decir de los candidatos que escogió el partido Farc para la Cámara de Representantes?



Conozco a Jesús Santrich y a Marcos Calarcá, del Valle. Es un viejo excombatiente que lleva muchos años en esta lucha, y es un hombre de mucha formación y solidez. Santrich es poeta, escritor, un gran político y costeño. Creo que va a arrasar en Atlántico.

Los candidatos del partido Farc al Congreso

Iván Márquez encabezará la lista al Senado. En esta lo acompañan también los exjefes guerrilleros Pablo Catatumbo; Carlos Antonio Lozada, Sandra Ramírez, Victoria Sandino y Benkos Biojó. Este último tendrá curul en caso de que el umbral lo permita y los cinco primeros tienen el cupo asegurado. En la Cámara las curules serán para Jesús Santrich, por Atlántico; Marco Calarcá, por el Valle; Jairo Quintero, por Santander; Olmedo Ruiz, por Antioquia, y Byron Yepes, por Bogotá.



La Farc, según dijeron sus voceros, aspiran a tener otros candidatos a la Cámara, en caso de que los resultados electorales le permitan tener en el Congreso más que las cinco curules que obtendrán por haber hecho la paz.

