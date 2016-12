'Hay que armar una coalición ciudadana': Claudia López

Claudia López, senadora del Partido Verde, sorprendió en las últimas horas al anunciar su precandidatura presidencial.

En diálogo con EL TIEMPO aclaró que buscará el poder no de manera individual, sino a través de una coalición “con la gente”, es decir, “con el 80 por ciento de los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido”.

También habló de quienes considera líderes en la política nacional y que serían posiblemente sus aliados en campaña, y por último, descartó la posibilidad de aliarse con el partido político de las Farc en el 2018.

¿Por qué tomó la decisión de lanzar su precandidatura presidencial?

Porque yo creo que este Congreso es una desgracia para Colombia, no está sino sobrerrepresentada la corrupción y la politiquería y los ciudadanos no están aquí, y para derrotar eso hay que lograr cambiar al Gobierno y cambiar al Congreso.

¿Y cuál es su idea?

Es un círculo vicioso. Hay que romper eso y la única manera es armar una coalición con el 80 por ciento de la ciudadanía que no está en ningún partido pero que estamos desesperados con este mar de corrupción. Hay que armar una coalición que nos permita hacer una acción colectiva para traer gente nueva y decente al Congreso, por lo menos triplicar el número de gente buena que tenemos aquí, y segundo, competir duro por la presidencia para acabar con la ‘mermelada’ y la corrupción que vienen desde allá.

Pero ¿irá solo por los ‘verdes’ o buscaría unir a otros partidos?

Esa es la decisión de los ‘verdes’. El ‘verde’ va a tener candidato propio, y lo vamos a definir internamente en el partido, el año entrante. Pero nosotros somos un partido creciente, apoyado, digamos que reconocido por la gente porque lo estamos haciendo bien tanto en los gobiernos regionales como en la bancada del Congreso a nivel nacional, pero todavía somos muy chiquitos. Entonces, si realmente queremos contribuir a derrotar la corrupción y la maquinaria, que es más difícil que derrotar a las Farc, lo que tenemos que hacer es una coalición, pero no una coalición de partidos, sino con el 80 por ciento de los ciudadanos que está por fuera de todos los partidos políticos.

¿Quiénes estarán?

Es una coalición que conecte a los nuevos liderazgos que hay en varios partidos con este 80 por ciento de la ciudadanía.

¿Con cuáles de estos líderes ya ha conversado?

Dentro del ‘verde’, con Antonio Navarro y demás miembros de nuestra bancada. Segundo, con Sergio Fajardo. Tercero, con el senador Robledo y con otros sectores del Polo, y con muchos sectores independientes de otros partidos. O con gente sin partido, pero que está en la búsqueda de construir algo colectivo. En todo caso, si queremos derrotar a la corrupción y si queremos domesticar a la clase política vamos a tener que construir algo colectivo.

Se ha especulado que usted podría ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo...

No, yo soy precandidata presidencial y no hay ningún acuerdo ni con Sergio ni con nadie. Estamos tan acostumbrados a que esto sea con compañerismos, eso no sirve de nada, no tiene ningún efecto. Esto es con votos, esto es que vamos a tener que organizar una reglas de juego y una consulta en la que la gente decida con su voto a quién escoge a la presidencia, a quién escoge a la vicepresidencia, cómo conformamos nuestras listas al Congreso y cómo dejamos nuevos liderazgos para el 2019. Esta tiene que ser una coalición que logre competir de manera eficaz en el 2018 y 2019 y que se sostenga al menos 12 años.

¿Este anuncio de la precandidatura significa su renuncia definitiva al Senado?

No, de ninguna manera. Yo le cumplo a mis electores. Aquí me eligieron para estar hasta julio del 2018 como senadora, no hay ninguna inhabilidad legal. Aquí voy a estar cumpliendo mi tarea con juicio.

Con respecto al proceso de paz con las Farc, ¿usted consideraría en un futuro hacer alguna coalición con el partido que salga de allí?

Ninguna. Yo con las Farc solo cuento para que les cumplan a las víctimas, se sometan a la justicia y cumplan los acuerdos de paz. De resto, no tengo el menor interés, ellos no van a hacer parte de esta coalición.

