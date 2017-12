‘El objetivo es ganar en la primera vuelta’: Fajardo

18 de diciembre 2017 , 12:26 a.m.

Si Sergio Fajardo llega a ser Presidente de la República, será el presidente de la educación. Ese tema es recurrente para él en todos sus discursos. Además, fue su bandera en la gobernación de Antioquia.



Y no es gratuito, fue profesor universitario de matemáticas por muchos años, área en la que se recibió como doctor, y se precia de esa condición.



Fajardo, quien lidera varias encuestas sobre intención de voto, tiene el desafío ahora de armar una coalición y ser diferente a los demás candidatos, como dice, para llegar a la Presidencia.

¿Cómo va la coalición Colombia?



Bien. Ha sido un proceso emocionante, serio, riguroso, exigente y, después de un año, hemos construido, estamos unidos.



¿La Alianza Verde y el Polo ya lo oficializaron como candidato?



Claro que sí, conversamos y el próximo miércoles 20 de diciembre nos vamos a presentar públicamente. Vamos a mostrar el documento base de las líneas generales sobre las cuales se construye nuestra propuesta política para el país y cómo vamos a trabajar para las elecciones del Congreso.

¿Cuál es la columna vertebral del documento?



Empieza desde la lucha contra la corrupción y el clientelismo. La educación, la ciencia y la tecnología tienen un capítulo especial, el desarrollo rural, el productivo, que todos los niños y niñas sean deseados, como lo propuso Claudia López.



¿Cuál es la estrategia para Congreso?



Hay personas de Compromiso Ciudadano que van a participar en la lista de la Alianza Verde, hay unas cámaras en donde están en coalición ‘verdes’, Polo y Compromiso Ciudadano. Hay una cantidad de trabajo por todo el país y un sentimiento de unirnos. Tenemos unas perspectivas listas desde ya: el Congreso, la Presidencia y las elecciones de 2019.



¿La Coalición Colombia podría llegar sola a la primera vuelta?



Nuestro objetivo en este momento es llegar y ganar en la primera vuelta, eso es sobre lo cual estamos trabajando. Todo debe ser por etapas, pero hoy el reto nuestro es ganar la primera vuelta. Tenemos una primera instancia que son las listas al Congreso y fortalecer una campaña conjunta para esa lista.



¿Por ahora está descartada alguna alianza?



Nosotros dijimos que el 11 de marzo no vamos a estar en ninguna consulta interpartidista.



¿Cómo combatir la corrupción?



El primer paso para luchar contra la corrupción comienza en la campaña, no vamos a pagar ni un peso por voto. Los que hacen trampa para llegar, llegan a robar. Lo segundo es ni un puesto ni un contrato para un congresista, se acabó la ‘mermelada’.

¿Qué es lo primero que hace Sergio Fajardo si llega a ser Presidente?



Tan pronto sea elegido vamos a trabajar en diferentes niveles: uno, la lucha contra la corrupción; y el otro, el gran pacto nacional por la educación, en donde van incluidos ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Vamos a congregar a los congresistas para que trabajemos alrededor de estos temas, sin ‘mermelada’. Estoy seguro de que la gran mayoría quiere trabajar con nosotros.



Usted hace énfasis en educación, ¿qué propone?



El primer programa es ‘Jóvenes con futuro’, cuántos jóvenes hay, por ejemplo en Tumaco, que no tienen alternativa. Tendríamos un plan de choque educativo para esa población que se tiene que atender de manera prioritaria, todos ellos están en frente de la posibilidad de buscar una alternativa. Esto contribuye a la paz en Colombia, a la lucha contra las desigualdades sociales y a las oportunidades.



Otro de los problemas de la educación es la calidad. Lo que vamos a hacer en un plan que se llama ‘redes’ para mejorar las matemáticas y otras materias como la ética en Colombia. Esto se hace con la capacitación y formación de maestros, con el uso de la tecnología, con la innovación a ver cómo se educa, qué se aprende, cuáles son los temas. Esto es un pedacito de todo lo que vamos a hacer.



¿Qué propone en el tema de justicia?



Hay que intervenir en la forma como se eligen los magistrados. Vamos a tener un gran programa de cultura ciudadana que tiene que ver con la convivencia, la manera como nos relacionamos. Al mismo tiempo, un programa de cultura ciudadana de la legalidad que tiene que ver con la corrupción, la justicia y la impunidad.



¿Qué propone en salud?



La salud pública se divide en dos componentes, promoción y prevención y el trabajo con las personas y las familias. La salud pública recoge las condiciones de vida de las personas, por ejemplo el acceso a agua potable y acueducto; si trabajamos en esa materia inmediatamente se reducirían el 80 por ciento de las consultas que se hacen hoy. Hay que llegar con vacunación, acueducto, autocuidado, con la formación ciudadana.



Otra de las complejidades es el gran malestar de la ciudadanía porque no los atienden ni les dan cita, lo que tenemos que hacer es presentar un número de causas de consulta en la que de una vez se garantice que, si tiene este tipo de síntoma o afección, en un día tiene su cita.



¿Qué opina del proceso de paz?



El Congreso terminó interviniendo en el proceso de paz con reglamentaciones, dicho paso fue un espectáculo bochornoso. Nosotros tenemos que respetar lo que nos envíe el Congreso, nos tocará implementarlo en el territorio, ver qué pasa y cómo se hacen las cosas. Yo no paso diciendo qué hubiera hecho, vamos para adelante.

