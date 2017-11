‘Si soy candidata del CD, le diré a Uribe que sea mi vicepresidente’

Sumario: dijo que si es elegida presidenta, le pedirá a Uribe que sea su ‘vice’ o su consejero principal.



La exministra María del Rosario Guerra, quien forma parte de la baraja de cinco precandidatos presidenciales que tiene el Centro Democrático, dijo que si es elegida presidenta, lo primero que realizará es hacer efectivo el referendo que busca revocar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Considera que hay que recuperar la seguridad y subir la moral a las Fuerzas Militares.

Si es elegida presidenta, ¿qué va a hacer?



El primer día voy a hacer efectivo el referendo que revoca la Jurisdicción Especial para la Paz, el blindaje jurídico del acuerdo de paz y la disposición de que quienes han cometido delitos de lesa humanidad puedan llegar directo al Congreso sin pasar por la cárcel.



Además, voy a radicar un gran número de proyectos de ley, como la contrarreforma tributaria –porque estamos proponiendo bajar los impuestos–, la reforma de la justicia, la reforma de la salud y la penalización de la dosis mínima.



¿Su primer acto de gobierno será convocar ese referendo?



Eso es lo que estoy soñando. Se burlaron de nosotros con el plebiscito, pero no nos van a hacer conejo con el referendo revocatorio.



¿Cuáles son sus cinco propuestas claves?



Primero, recuperar la confianza en las instituciones. Para esto hay que dar una lucha frontal contra la corrupción, quitarles la plata a quienes roban al Estado e incentivar a que la gente denuncie hechos de corrupción. También debe haber sanción social, crear el muro de la vergüenza para que aparezca la foto de los condenados por este delito.



El segundo eje será una reforma de la justicia, para recuperar la credibilidad en las instituciones. Hay que crear la Comisión Judicial de la Verdad, para revisar lo que ha pasado en los últimos 15 años con las decisiones de los jueces y de las altas cortes, para asegurar que no haya inocentes condenados ni culpables absueltos.



El tercer componente es recuperar el diálogo con los ciudadanos, los consejos comunitarios.



Hay que recuperar la seguridad, subir la moral a las Fuerzas Militares y volver a la red de cooperantes, así como mejorar la tecnología en la línea 123. Se debe judicializar a los menores, porque infortunadamente son usados por bandas criminales para delinquir.



En materia económica estamos proponiendo bajar los impuestos, para aumentar la productividad y generar trabajo digno. Sueño también con crear una comisión especializada para que analice cómo Colombia se va a preparar en ciencia avanzada y tecnología.



Si es elegida como presidenta, ¿hará lo que diga Uribe?



Si soy la candidata del Centro Democrático, le pido al expresidente Uribe que sea mi fórmula vicepresidencial, porque él tiene conocimiento, reconocimiento y experiencia. Y si él por cualquier circunstancia dice que no, le diré: presidente usted será mi consejero principal. Si no es mi vicepresidente, será mi consejero principal.



¿Legalmente él puede ser su vicepresidente?



Puede ser vicepresidente, porque la Constitución dice es que no podrá ser elegido Presidente.



¿Para la campaña del 2018 cree que su partido debe hacer alianzas?



El compromiso nuestro es trabajar en una coalición con los que trabajaron el ‘No’ en el plebiscito. Nosotros estamos defendiendo unas instituciones y un modelo de país que tristemente con el acuerdo Farc-Santos se han puesto en entredicho y en riesgo. Lo que pretendo es servirles a los colombianos con mano firme y corazón grande, y a eso es que le estoy apostando.



¿Ahí podría incluirse a Germán Vargas?



Perdóname, pero él apoyó el ‘Sí’ y su partido, Cambio Radical, apoyó el ‘Sí’ y todos los actos legislativos hasta el de la JEP. Segundo, Germán Vargas nunca se retiró del Gobierno ni salió a ser una voz disonante pública, entonces no queremos alianzas con estos vergonzantes del ‘No’, no nos interesan.



¿Por qué apoyar su candidatura?



Por tres razones: ya es hora de que una mujer sea presidenta de Colombia. Una mujer correcta, formada con experiencia académica y profesional. Una mujer leal con las tesis del presidente Uribe. Segundo, ya es hora de que el Caribe colombiano, hoy estigmatizado, tenga un presidente de su región, y tercero, porque el Centro Democrático les ha dado la oportunidad a dos mujeres que hemos recorrido el país haciendo propuestas serias y demostrando que no nos quedará grande ni nos temblará la mano para tomar decisiones.



