‘La seguridad no puede ser un sinónimo de mano dura’: Iván Duque

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, se alejó del ala uribista que ha dicho que si llega al poder hará “trizas” el acuerdo de paz y se inclinó, más bien, por hacer algunas “modificaciones” en lo pactado con las Farc.



Duque le confesó a EL TIEMPO el “anhelo” que tiene para el futuro del país: ver al expresidente Álvaro Uribe presidiendo el Congreso y trabajando de la mano con el Jefe de Estado, que obviamente Duque aspira a que sea del Centro Democrático.

¿Cómo se recibió entre los precandidatos uribistas la salida definitiva de Óscar Iván Zuluaga de la contienda?



Nosotros venimos haciendo una campaña cada uno con sus propuestas. Por mi parte he hablado de la recuperación de la economía, los problemas de seguridad y he planteado las reformas que necesita el país. No estoy haciendo una campaña preocupado por los demás.

¿Usted está en el ala uribista que ha hablado de hacer ‘trizas’ el acuerdo de paz?



Nunca hice campaña diciendo que íbamos a hacer trizas los acuerdos. Lo que he dicho es que esos acuerdos necesitan unas modificaciones en muchos aspectos que están debilitando las instituciones.



¿Qué modificaría usted del acuerdo, si es presidente?



Hay que presentar una reforma constitucional para que quede absolutamente claro que el narcotráfico no puede ser un delito amnistiable buscando la conexidad con el delito político. He dicho que la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias y que armas y dinero que no hayan sido entregados para la reparación a las víctimas implican un delito nuevo que debe hacer perder todos los beneficios.



Si llega a ser presidente, ¿modificaría el esquema de justicia para los actores del conflicto?



La elegibilidad política solamente puede aceptarse una vez se hayan cumplido las penas, que deben ser proporcionales y efectivas. Además, me parece muy grave que se entienda que decir toda la verdad no implica aceptar responsabilidades, porque eso se presta para una burla. Y también me parece muy grave que se haya homologado la cadena de fuerza y de mando de las Fuerzas Militares con un grupo armado ilegal.

¿Qué balance hace del estado de la economía que deja el gobierno Santos?



El país necesita que la economía se reactive y para ello se requiere una alta tasa de inversión. Colombia requiere de la combinación de varias medidas. Primero se necesita la eliminación de todos los gastos innecesarios en el Estado. Segundo, que se pueda adelantar una reforma a la administración pública que permita generar ahorro de carácter permanente. Tercero, que se pueda reducir, por lo menos en un cincuenta por ciento, la evasión de renta e IVA en los próximos tres años y que eso nos permita liberar recursos. Si lo hacemos, debemos bajar impuestos para que estimulemos la inversión y la generación de empleo.



¿Es amigo de la cadena perpetua para violadores de niños?



Sí. Este es un tema integral. Necesitamos tener una verdadera defensa de la familia y eso implica que en la sociedad tengamos que reaccionar ante todos estos fenómenos. He propuesto que nosotros, si educamos a los niños, no tenemos que castigar a los adultos. Tenemos que volver a las cátedras de cívica y urbanidad pensadas no solamente para los comportamientos frente al entorno, sino para ir generando una cultura de respeto a la mujer. También he dicho que a los violadores y asesinos de niños hay que aplicarles la cadena perpetua porque necesitamos penas ejemplarizantes.



¿Un candidato del expresidente Uribe haría un gobierno de mano dura?



Para mí la seguridad no puede ser un sinónimo de mano dura sino que es un valor democrático y un bien público. Espero ser el presidente que aplique el principio de legalidad y que haya cero tolerancia con la corrupción, con el crimen organizado, el terrorismo y que tengamos una justicia eficaz y pronta para que el ciudadano tenga confianza en las instituciones.

¿Todavía siente que es el consentido de Uribe?



Nunca he posado de pretencioso con eso. Tengo todo el afecto y gratitud por el presidente Uribe y siempre estaré agradecido de habernos permitido llegar al Senado y hoy estar en esta competencia.



Si usted llega a la presidencia, ¿le hará caso al expresidente Uribe?



Tengo el anhelo de que en las próximas elecciones el Centro Democrático se constituya en la primera fuerza y que, con esta coalición amplia que hemos constituido, ganemos la presidencia. Quisiera ver a Álvaro Uribe siendo ese gran líder de la bancada de gobierno y presidir el Congreso en alguno de los periodos para que, de la mano del presidente de la República, podamos hacer una gran agenda de reformas.

