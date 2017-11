Minuto a minuto: la consulta liberal para elegir candidato para 2018

Este domingo se realiza la consulta liberal de la que saldrá, entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, el próximo candidato de ese partido a las elecciones presidenciales del 2018.



Recuerde que desde las 6:00 a.m. de este domingo y hasta la misma hora del lunes regirá la ley seca. Su puesto de votación es el mismo en el que tiene inscrita su cédula. También puede verificar esa información en la página de la Registraduría.

A continuación, el equipo de ELTIEMPO.COM le muestra un seguimiento a los principales hechos de este domingo.

6:00 a.m.

Empieza a regir la ley seca.

7:00 a.m.

La ciclovía empieza y funcionará con normalidad.

8:00 a.m.

Se abren las más de 9.000 urnas listas en todo el país. No habrá votación en las zonas rurales sino en las cabeceras municipales.

8:17 a.m.

Hasta ahora, cuatro personas han votado en la única mesa en la biblioteca Julio Mario Santodomingo.

Mesa de votación de la consulta liberal Foto: David Riaño / EL TIEMPO

8:31 a.m.

8:51 a.m.

El aspirante Juan Fernando Cristo votará en la mesa 5 de la Plaza de Bolívar. En estos momentos se acerca a ese lugar.

9:03 a.m.

Cristo llega a la Plaza de Bolívar en compañía de su familia.

Juan Fernando Cristo junto a su familia arriba al centro de Bogotá donde se ubica su punto de votación. Foto: Laura Robles / EL TIEMPO

9:14 a.m.

Cristo da declaraciones a la prensa y dice que tiene una "posibilidad grande de ganar"

9:18 a.m.

EL TIEMPO habla en un Facebook Live con el candidato Cristo.

9:23 a.m.

El otro candidato, Humberto de la Calle, hizo un video en vivo a través de su cuenta de Facebook. Allí habló de la consulta y de cómo se alista para salir a votar, entre otras cosas.

9:44 a.m.

De la Calle votará en la mesa número 1 del puesto de Santa Ana Oriental, ubicado en la calle 114 con carrera 6. Algunos ciudadanos se acercan a esta hora a ese punto.

Algunos ciudadanos buscan su meta de votación en este punto de Bogotá. Foto: Laura Usma / EL TIEMPO

Lo que debe saber sobre la consulta

Candidatos:

- Humberto de la Calle

- Juan Fernando Cristo

No habrá voto en blanco



Duración de la votación:

Las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.



¿Quiénes pueden votar?

Todos los ciudadanos que tengan su cédula inscrita ante la Registraduría.



¿Dónde se vota?

En el lugar donde tenga inscrita su cédula. Si recientemente la cambió puede verificar en la página de la Registraduría. En Corferias solo pueden votar las personas que tengan inscritas las cédula allá.



¿Con qué documento se puede votar?

Solo con la cédula.



¿Hay ley seca?

Sí. La ley inicia a partir de las 6:00 a.m. del domingo y va hasta las 6:00 a.m. del lunes.



¿Hay ciclovía?

Sí. Funcionará con normalidad.



Costo de la consulta

40 mil millones de pesos.



