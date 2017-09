En secreto / El ‘Vice’, al paso de la Virgen de Chiquinquirá

El vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, madrugó este viernes para acompañar la salida del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá desde esa población boyacense hasta Bogotá, donde será bendecido por el papa Francisco el próximo jueves. Aunque la jornada para despedir la imagen comenzó hacia las 3:30 de la mañana, miles de chiquinquireños y Naranjo no le perdieron el paso al cuadro. Al ‘Vice’ lo acompañó el obispo Jorge Leonardo Gómez Serna, quien vive en Chiquinquirá y es miembro de los custodios de la Virgen.

Cuando se vaya Francisco...

Se prevé que la crisis desatada por escándalo que involucra a expresidentes de la Corte Suprema y a congresistas de varios partidos tenga un reavivamiento tan pronto el papa Francisco se vaya de Colombia. Por cierta consideración, los organismos de justicia no producirán muchas decisiones esta semana, pero a partir del lunes 11 la situación estará al rojo vivo por los lados de la Fiscalía y la Corte.

El uribismo y la visita papal

La bancada uribista rehusó la invitación que el presidente Juan Manuel Santos les hizo a los congresistas (la hizo a todos los partidos) para concurrir a una ceremonia en la Casa de Nariño, con la presencia del pontífice. El expresidente Álvaro Uribe, en cambio, comunicó a la Vicepresidencia su interés en concurrir a una misa, inicialmente en Villavicencio. El presidente Santos dio su beneplácito y pidió darle todo el apoyo. Uribe dijo después que prefería ir a la de Medellín, y también se le autorizó.

Andrade se tendrá que ir del Directorio

Hernán Andrade, presidente del Directorio Conservador, recibió esta semana un voto de confianza para no ser sacado a las volandas de esa posición, en medio de las denuncias que golpean al Congreso y la justicia, pero se tendrá que ir de su cargo. Fuentes confiables le dijeron a EL TIEMPO que si Andrade no apura su salida, será obligado a irse, pues temen que si llegara a darse una privación de su libertad, en ejercicio de su dignidad, afectaría mucho más al partido.



El problema es que Carlos Holguín no aceptó el cargo y buscan un director de afán. Nadie quiere aceptar.

Discusión por lo alto sobre ‘fracking’

Dicen que el presidente Juan Manuel Santos anda preocupado por el divorcio entre el ministro de Minas, Germán Arce, y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, por la autorización para usar ‘fracking’ en la industria petrolera. Minambiente ha sembrado dudas sobre la capacidad técnica para avanzar en el uso de esta tecnología, pero las compañías interesadas en extraer crudo defienden esa posibilidad. Ecopetrol y el Ministerio de Minas sostienen que hay suficientes estudios para abrirle espacio al ‘fracking’ en el país.

Alistan un código de ética

En la Corte Constitucional están muy preocupados con el escándalo de la corrupción en la justicia. Por eso están alistando un código de ética para ese tribunal. Quieren que los magistrados vayan más allá del mero respeto por la norma. En ese camino, plantean algunas autorrestricciones para tener un comportamiento que refleje independencia y probidad.

Ensañados con el tubo

El lunes pasado hubo un atentado del Eln al oleoducto Caño Limón-Coveñas que llamó la atención en Ecopetrol. Curiosamente, a los 15 minutos de salir la información en los medios de que había acercamientos con el Gobierno para un cese del fuego, en El Carmen, en Norte de Santander, fue dinamitado el tubo. Este año ya van 43 atentados, y el tubo lleva 70 días sin funcionar.

Dejaron metido a ‘Duda’ Mendonça

Aunque se trata de un testimonio clave para esclarecer supuestos pagos de Odebrecht a la campaña presidencial del candidato del uribismo Óscar Iván Zuluaga, ninguna autoridad colombiana fue a escuchar al estratega ‘Duda’ Mendonça en declaración.



El publicista fue citado a uno de los consulados de Colombia en Brasil y, aunque esperó varias horas, finalmente no llegó ninguna autoridad.



El publicista es señalado de haber recibido un pago adicional de la multinacional para asesorar a Zuluaga, conducta que no permite la ley. Al parecer, quien lo citó fue el Consejo Nacional Electoral.

Fiscalía, lista para ir por bienes de Farc

La Fiscalía prepara material para proceder a las extinciones de dominio de varias propiedades de las Farc que no fueron declaradas en su inventario de bienes. En la mira están empresas con importantes activos. Algunos abogados se preguntan qué va a pasar con los jefes de las Farc, pues la norma dice que el ocultamiento de bienes enviará a los responsables de este hecho a la justicia ordinaria, y la lista de activos entregados fue firmada por el secretariado.

Juan Manuel Galán teme que le hagan ‘encerrona’ en Convención Liberal

Juan Manuel Galán, a quien le va muy bien en la mayoría de las encuestas de opinión y de intención de voto, teme que en la Convención Liberal haya “encerrona” y enreden la consulta como mecanismo para escoger el candidato presidencial. Galán teme que haya intención de proclamar a Humberto de la Calle en la convención.



