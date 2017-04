En secreto / Unidad institucional contra la corrupción

Pocas veces se había visto una unidad tan sólida de los organismos de fiscalización para enfrentar la corrupción, como quedó en evidencia esta semana durante el foro anticorrupción organizado por EL TIEMPO. Ese día, el contralor Edgardo Maya, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo departieron y compartieron información.

Candidatos pendientes

El uribismo, que para muchos está haciendo bien la tarea de cara a las elecciones del 2018, parece todavía a la espera de que dos alfiles suyos solucionen sus asuntos con la justicia para meterse en el ramillete de precandidatos: Fernando Londoño y Luis Alfredo Ramos. Londoño tiene una inhabilidad decretada por la Procuraduría que ahora está en manos del Consejo de Estado y Ramos depende de lo que la Corte Suprema decida en su fallo, por supuestos vínculos con el paramilitarismo. A ambos les gustaría hacerse con la candidatura uribista.

Cuando oscurece

La gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, reveló que su hijita de 8 años se alcanza a poner nerviosa cuando el cielo se oscurece, cada tarde, porque así ocurrió la noche en que los ríos se desbordaron y destruyeron Mocoa. Los pobladores de la ciudad no han vuelto a tener calma porque creen que la tragedia se puede repetir. Por eso hay quienes insisten en reubicar la ciudad.

Santos podría resolver pulso

Juan Carlos Pinzón, embajador en Washington, está prácticamente listo para viajar a Colombia a asumir su papel como aspirante presidencial. Se cree que estará en Bogotá el 2 de junio, en la convención de ‘la U’. Algunos dirigentes de ese partido le apuestan a investir a Pinzón, ese día, como jefe único y candidato. Pero para lograrlo, tendrá que vencer al senador del Valle Roy Barreras, su principal contradictor. El pulso entre los dos puede inclinarse para el lado que el presidente Juan Manuel Santos haga algún guiño.

De visita a los embera

La embajadora de la Unión Europea, Ana Paula Zacarías, y el delegado de la UE para el proceso de paz, Eamon Gilmore, estuvieron el viernes en la comunidad embera de Boca de Jagua, en Nuquí, Chocó, con un grupo de 11 periodistas europeos. La señora Zacarías quedó tan sorprendida con las artesanías de los nativos que decidió comprar buena parte de los productos. Tras ella, los periodistas hicieron lo propio. Y los indígenas, encantados.

Ahora sí vienen los cambios ministeriales

Cuando los colombianos regresen de la Semana Santa, el presidente Juan Manuel Santos posiblemente los reciba con nuevos ministros. El mandatario está en consultas con ese propósito. Confirmado está que se van Clara López y Juan Fernando Cristo.



También se dice que Luis Carlos Villegas podría pasar a la cartera de Industria y Comercio, en reemplazo de María Claudia Lacouture. Y que Alfonso Gómez Méndez podría llegar a Defensa.

Jalón de orejas a Invías

El viernes el presidente Juan Manuel Santos hizo un comité de obras en Barranquilla para pasarle una revista al avance de los proyectos nacionales en esa ciudad. Todo iba bien hasta que le informaron que la construcción del nuevo puente Pumarejo tenía un retraso del 8 por ciento. Visiblemente molesto, el mandatario le dijo al director del Invías, Carlos Alberto García, que a Barranquilla le cumple porque le cumple. Y luego le agregó que si no se avanzaba lo suficiente, él se pondría al frente de esa obra.

La carta de Fajardo al Presidente

Sergio Fajardo decidió escribirle esta semana al Presidente para pedirle que modifique el proyecto de acto legislativo presentado al Congreso para implementar el acuerdo de paz de La Habana en lo que tiene que ver con la formación de nuevos partidos políticos. Fajardo le dijo a Santos que si ese proyecto se aprueba como está, “la apertura democrática de la que habla el acuerdo de paz sería letra muerta”, porque no permite la presencia de organizaciones nuevas en competencia leal por el poder.

Fajardo se quejó de que el proyecto exija a los nuevos partidos que para recibir la personería jurídica acrediten 25.000 afiliados.



El movimiento político de Fajardo, Compromiso Ciudadano, que está en el juego democrático desde hace 17 años, no ha podido obtener personería jurídica.



Fajardo le pidió a Santos no hacer “prohibitivas” las reglas del juego para participar en política, por el proceso de paz.

Vivienda para ellas

El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia y el Fondo Nacional del Ahorro suscribieron un convenio para que las prostitutas tengan la posibilidad de iniciar un programa de ahorro que les permita acceder a subsidios y créditos para vivienda. Hasta ahora el sindicato tiene a 800 afiliadas en todo el país. Obviamente, casi ninguna tiene casa y se ha podido establecer que regularmente ellas tienen varios hijos. El programa se va a poner en marcha pronto.

Los expedientes perdidos en la Fiscalía



Esta semana, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo se comprometieron a no dejar morir los procesos por la desaparición de cinco jovencitas en el mismo sector de Suba (noroccidente de Bogotá), hace más de 20 años.



Las madres de las menores relatan que las investigaciones nunca avanzaron y ahora ni siquiera los expedientes aparecen.



Una de ellas relató que, inclusive, ha tomado la decisión de no mudarse de la casa donde vive desde cuando su hija de 11 años desapareció, porque cree que algún día va a volver y lo haría al mismo lugar de donde partió.



