En secreto / La tarima de Uribe

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, demostró esta semana que para hacer campaña cualquier tarima cuenta. En la correría con su candidato, Iván Duque, por 26 municipios de cinco departamentos, el exmandatario, curtido en esas lides, no tuvo problema en armar plataforma con canastas de cerveza vacías para hacerse oír de la multitud y echar discurso.

Por qué pelearon Pastrana y Alejandro Ordóñez

Hasta no hace mucho, Andrés Pastrana y Alejandro Ordóñez eran amigos. Se llamaban de vez en cuando. Coincidieron en la campaña del plebiscito contra el acuerdo de paz con las Farc, pero hoy no se pueden ni ver. El distanciamiento comenzó, según varias fuentes conocedoras de los hechos, porque Pastrana sintió que Ordóñez le falló al no apoyar, a través de la magistrada del Consejo Electoral Ángela Hernández (su amiga), la devolución de la personería jurídica a la Nueva Fuerza Democrática. Pastrana pretendía llevar listas de candidatos al Congreso con ese partido y apoyar a Marta Lucía Ramírez. Resulta que la magistrada amiga de Ordóñez votó en contra de esa posibilidad y Pastrana asume que fue por petición del exprocurador. Ese hecho tiene en aprietos a la coalición uribista-conservadora.

Pinzón, más lejos de Santos

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, definitivamente, toma cada vez más distancia del presidente Juan Manuel Santos, quien fue su gran mentor. Esta semana, tras la destitución del director de Colciencias, César Ocampo, reforzó las críticas contra el mandatario y dijo: “Al paso que vamos, este Gobierno va a terminar con más directores de Colciencias que versiones de iPhone”. Pero no es tan exacto, hasta ahora van 13 modelos de iPhone y 9 directores de Colciencias.

‘A veces hay que hacerse el muerto’: Ordóñez

Alejandro Ordóñez echó mano esta semana de una anécdota que vivió cuando era Procurador General para ilustrar su actual situación política: su pleito con el pastranismo por la candidatura presidencial de la coalición con el uribismo y los conservadores. Ordóñez dijo que en una ocasión asistió a la plaza de toros de Duitama (Boyacá), donde se lidió un toro de la ganadería del maestro César Rincón, bautizado El Procurador. Con tan mala suerte que apenas comenzaba la faena el toro embistió al caballo y lo derribó. Cuenta Ordóñez que la plaza entera calló y se temió por la vida del caballo, pero solo 30 segundos después este se paró lleno de energía. Un campesino que estaba al lado suyo le susurró al oído entonces: “Procurador, es que a veces hay que hacerse el muerto”.

La movida de los tarros

El grupo costarricense Comeca –a través de su filial colombiana Prodenvases– está tras la compra del negocio de empaques decorativos de hojalata de Litoempaques, empresa subordinada de Nutresa, del poderoso Grupo Antioqueño. Es de recordar que Litoempaques se creó en 1995 para fabricar las cajas de las emblemáticas Galletas Noel, y hoy tiene un amplio portafolio de envases decorativos para diversos sectores, así como cierres de alimentos. Por su lado, Prodenvases fabrica, entre otros, tarros de pintura de reconocidas marcas. Las partes tramitarán ante las autoridades el traspaso de la línea de negocio de Litoempaques.

Otro competidor para las ventas directas

La empresa estadounidense de venta directa (por catálogo) Youngevity International se prepara para inaugurar, en febrero, su sede y comenzar operaciones en Bogotá, eventos a los vendrán ejecutivos de la casa matriz. La marca, que entre otros se encuentra inscrita en el mercado público de valores norteamericano, ofrecerá en su portafolio en Colombia suplementos alimenticios y joyas, incluidos amuletos y medallones, entre otros. Como gerente de Youngevity International en el país fue nombrada Ángela Sierra Daza, exejecutiva de empresas del sector minero-energético. Colombia es considerado un mercado estratégico para los competidores de venta directa en Latinoamérica.

Tabla de salvación en CNE

La magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) Gloria Inés Gómez se jugó el todo por el todo ante la posibilidad de que la sacaran de su cargo, al que llegó tras la renuncia del conservador Carlos Camargo. Ante los pasos de animal grande que sintió, Gómez, cercana al uribismo, se rodeó de magistrados y exmagistrados de la Corte Constitucional que la apoyaron para llegar a esa dignidad y, a través de ellos, envió un recado: que ningún sector debía sentir temor por su presencia en el tribunal y que sus decisiones serían en estricto derecho. Las dudas de muchos eran que ella, con sus posiciones, inclinara la balanza a favor de los enemigos del Gobierno. La estrategia parece haberle funcionado, pues sus enemigos políticos bajaron las armas y ahora la magistrada, que hasta hace una semana entraba a su trabajo por la puerta de visitantes, respira más tranquila.

Expectativa sobre Reficar

Hay expectativa sobre la decisión que tome un juez de garantías en el caso contra el primer presidente de Reficar, Orlando Cabrales, luego de que en la reciente audiencia de imputación de cargos la Procuraduría señaló que no hay delito de interés indebido en la modificación del contrato con CB&I, único cargo en su contra. En la cita, el ente de control mostró que la decisión de la administración de continuar con gastos reembolsables no fue inconsulta ni apresurada, sino una decisión de las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar, resultado de discusiones sostenidas en 15 sesiones a lo largo de 2 años.

Denuncias penales por internet

Poco a poco, la gente en Colombia ha ido migrando a internet para instaurar acciones penales. De acuerdo con las mediciones de la Fiscalía y la Policía, al cierre del año pasado ya el 14 por ciento de las personas hacían sus denuncias por internet, sin colas y con alta efectividad. Las dos instituciones esperan que con el fortalecimiento de la página Adenunciar, que lideran de manera conjunta, al finalizar el 2019 el índice de denuncias instauradas por internet llegue al 50 por ciento.



