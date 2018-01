En secreto / Clemencia, la hija de Vargas Lleras, en campaña

Al candidato presidencial Germán Vargas Lleras se le ha visto más seguido en compañía de su hija Clemencia, quien está metida de lleno en su campaña. La joven no permanece en la sombra ni se limita a ayudarle con documentos, sino que se ha estrenado ya con discursos en tarima. Su padre siempre la alienta. Clemencia está muy comprometida con los temas de familia y de jóvenes, como quiera que preside una fundación que ayuda a madres cabeza de familia y mujeres abusadas.

Buenas relaciones entre Santos y Vargas Lleras

Algunos creían que las relaciones entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato Germán Vargas Lleras pasaban por un mal momento debido a las observaciones que este último ha hecho sobre el Gobierno, pero no. Ambos líderes suelen conversar por teléfono para hablar de asuntos públicos y al mandatario se le ha escuchado referirse en buenos términos a su exvicepresidente.

Las quejas de Pastrana a Uribe

Al expresidente Andrés Pastrana no le gustó mucho la respuesta de su socio político, el expresidente Álvaro Uribe, a propósito de algunas quejas. Pastrana le dijo a Uribe que algunos de sus amigos cercanos le hacían críticas muy ácidas, con la intención de que Uribe les llamara la atención. Pero su respuesta fue algo así como “...ellos son personas muy respetables, importantes y autónomas, a las que yo no les doy órdenes”.

Márquez, pragmático

Pese a la intensa defensa que ha hecho el Gobierno del proyecto de reforma constitucional que crea 16 curules especiales de paz, el cual ha incluido recursos ante los tribunales de justicia y un duro choque con varios congresistas, para el candidato de la Farc al Senado, Iván Márquez, esa iniciativa ya está hundida.



En una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Márquez dijo que en la implementación del acuerdo, “la reforma política se hundió en las mezquindades del Congreso, e igual suerte corrieron las circunscripciones territoriales Especiales de paz”.

Moscú estaría metiendo las narices en elecciones de Colombia y México

En fuentes allegadas a la diplomacia en Washington se conocieron esta semana versiones sobre el posible interés que tendría Moscú en interferir los procesos electorales en Colombia y México, para incidir en la elección de gobiernos de estos países que se opongan a Donald Trump y jueguen a favor del régimen de Nicolás Maduro. La información conocida en los corredores de Washington se ha manejado con absoluta discreción, pero ya preocupa a estos gobiernos.

Candidatos presidenciales con Claudia Palacios

La periodista Claudia Palacios iniciará esta semana una ronda de entrevistas con los candidatos presidenciales en su programa ‘Mejor Hablemos’, de Citytv, que se transmite entre las 10 y las 10 y 30 de la noche. Estarán todos.

Los platos de Carvajal

Aceral –empresa que según losdatos.com es controlada por el Grupo Espinosa– le vendió a Carvajal su negocio de empaques desechables. Tras la movida, Carvajal elevó de 4,8 a 8,8 por ciento su participación en el segmento de platos planos; de 2,9 a 5,4 por ciento en el de los hondos, y de 4,9 a 6 por ciento en el de las cajas pequeñas. Pese a ser pequeñas tajadas, son un tesoro porque este mercado es atomizado y los grandes grupos tienen que competir con el de fábricas informales.

Otras razones de Fajardo

Sergio Fajardo le ha dicho de mil maneras al candidato Humberto de la Calle que no irá a una consulta interpartidista con él, entre otras razones porque el partido de él, el Liberal, no le cae bien. Siente que no puede ser su aliado contra la corrupción, su principal bandera política. Pero hay otra razón de fondo: no lo puede hacer por no haberle anunciado a tiempo esa decisión a la organización electoral.

Perdieron sus candidaturas y una platica

Además de no haber logrado el aval para competir por la presidencia, los tres candidatos a los que no les alcanzaron sus firmas para aspirar a la jefatura de Estado comenzaron a hacer cuentas de lo que se gastaron para recogerlas y perdieron. El excongresista Jairo Clopatosky invirtió unos 65 millones de pesos; el general Luis Mendieta, alrededor de 40 millones y el excomisionado de Paz Frank Pearl se gastó alrededor de unos 576 millones de pesos. Los tres estaban muy frustrados.

