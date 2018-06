En secreto/ Ovación para Santos en la OIT

El presidente Juan Manuel Santos asistió como invitado de honor el viernes, en Ginebra, Suiza, a la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde históricamente Colombia había sido objeto de críticas. Tras exponer los avances en asuntos laborales y sociales y lo logrado en materia de paz, Santos fue aclamado de pie por los asistentes, en una ovación que se prolongó por varios minutos

La audiencia a la que Petro no llegó

El candidato presidencial Gustavo Petro estaba citado el lunes pasado, un día después de la primera vuelta, a un juzgado de Bogotá, donde será testigo en el juicio por el crimen del exdirigente del M-19 Carlos Pizarro.



“Reitero mi voluntad de colaborar en dicho proceso para contribuir al esclarecimiento de los hechos objeto de juicio”, afirmó Petro en la carta con la que se excusó por no asistir a la diligencia. La Fiscalía espera que el 14 de junio, tres días antes de la segunda vuelta, Petro pueda dar su declaración en el juzgado.

El modesto regalo de cumpleaños



Esta semana, la Superintendencia de Notariado y Registro recibió una comunicación muy particular. A través de una carta, una mujer de Cali contaba que cumpliría años el 31 de mayo y que quería un regalo que había soñado toda su vida.



Pedía los “buenos oficios” del señor Superintendente para que el presidente Juan Manuel Santos se enterara y le diera como regalo “una notaría de primera categoría en Cali”. Doña Ángela aseguraba que con eso ella se sentirá como “la persona más complacida”. El cumpleaños fue el pasado viernes.

Fajardo, tranquilo

Sergio Fajardo desechó este puente festivo varias invitaciones. Decidió quedarse en su casa de Rionegro, Antioquia, para descansar, salir a montar bicicleta y desconectarse del mundo político. El miércoles volverá a Bogotá.

Quibdó, de película

La pantalla gigante de cine regresó a Chocó el viernes pasado, luego de 20 años de cerrado el teatro César Conto. Gracias a la revolución en infraestructura que desarrolla el Gobierno, el aeropuerto de Quibdó contará con cine dentro de sus instalaciones, algo verdaderamente novedoso en este tipo de construcciones.



La inauguración se hizo con la proyección de una película infantil, la cual fue presenciada por dos de los artífices de la construcción: Germán Cardona, ministro de Transporte, y Dimitri Zaninovich, director de la ANI, entidad que llevó a cabo el proyecto.

Gimnasios de bajo costo

La creación de una marca especialmente dirigida al segmento de bajo costo por parte de la cadena de gimnasios Bodytech tendrá que esperar por ahora, ya que un acuerdo conversado en ese sentido en enero pasado no llegó a buen puerto.



No se conocen las razones que frustraron el preacuerdo, pero el proyecto apuntaba a abrir 9 locales bajo la marca Action Fitness, en Bogotá y Medellín, transformando establecimientos ya abiertos al público por las dos cadenas de gimnasios. Bodytech sigue buscando un aliado para entrar en ese segmento del mercado.

Ley de tierras, enredado

Aunque desde el año pasado el Gobierno está con la idea de radicar ante el Congreso la nueva ley de tierras, todavía no ha podido. Ahora la consulta previa con las comunidades indígenas la tiene enredada. A ellos no les ha gustado para nada la iniciativa que el Ejecutivo tenía previsto radicar esta semana en el Legislativo.



De todas maneras, el Gobierno no está dispuesto a dejar que se le enrede más el asunto y lo que se ha planteado es que la consulta previa no es una concertación y no va a dejar que esto se dilate más. El punto es que de sesiones del Congreso quedan escasamente dos semanas.

La estrategia de Duque

La campaña del candidato por el Centro Democrático, Iván Duque, ya tiene lista

la estrategia para las próximas dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial. La primera decisión es que se reducirán sustancialmente las manifestaciones en plaza pública. Duque se enfocará más en el contacto directo con los

ciudadanos, caminando por las calles y hablando directamente con ellos.



Adicionalmente, el jueves pasado, el candidato grabó los comerciales de televisión que comenzarán a aparecer este fin de semana, los cuales serán más coloridos y con mensajes más contundentes. Y la decisión, por el momento, es no asistir a más de dos debates con su competidor, Gustavo Petro.

La Fiscalía tiene noticia

Cuando termine la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía revelará los detalles del entramado que la senadora Aída Merlano (conservadora) utilizaba en Atlántico para hacerse elegir.



La Fiscalía tiene información sobre cómo operaba toda la cadena. Aunque el fiscal Néstor Humberto Martínez fue concreto en la Comisión de Garantías del pasado jueves, en que la información solo aludía a las elecciones legislativas, algunos sectores interpretaron que se refería a un supuesto fraude en la primera vuelta.



