En secreto... / Despejando el camino para la paz

Despejando el camino para la paz

La canciller María Ángela Holguín se puso a la cabeza de una comisión que visitó las zonas donde los guerrilleros de las Farc van a estar concentrados para la entrega de armas, con el fin de acelerar la ejecución de las obras. La acompañan el líder guerrillero ‘Carlos Antonio Lozada’ y el general Javier Flórez, responsable de la seguridad de estos puntos, y Carlos Córdoba, gerente de esas zonas.

Citas claves en Nueva York

Este lunes tendrán lugar en Nueva York citas claves para la economía colombiana. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, se reunirá con las firmas calificadoras para mostrar los resultados de la reforma tributaria y las perspectivas del país una vez refrendados los acuerdos de paz. El objetivo es reafirmar la calificación BBB que fue puesta en periodo de observación desde hace un año.

Buscan a quien hizo filtración

Algunos oficiales y suboficiales de la Décima Tercera Brigada del Ejército han sido sometidos a pruebas de polígrafo y severas entrevistas para identificar al responsable que filtró un “radiograma” en el que se daba cuenta de que el Eln tenía planes para poner un “carro bomba” en Bogotá.

En el Gobierno hay preocupación porque “se rompió la reserva de una información clasificada como secreta”, y la orden es hallar al responsable de la filtración que se produjo antes de establecer si la información era rigurosa.

Otro reto para Efromovich

Con la instalación del hangar en el aeroparque de Buenos Aires y el encargo de una aeronave a Airbus para la flotilla que operará, Avian Líneas Aéreas –la hermana en Argentina de Avianca– está casi lista para empezar a operar en el país gaucho en el primer trimestre. Sin embargo, Efromovich, propietario de la compañía, no la tiene fácil: el diario ‘La Nación’ reveló que tras la solicitud de las rutas a las autoridades aeronáuticas, Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), les dijo a los representantes de Avian que no podían empezar a operar si no negociaban primero con ellos los convenios colectivos.

Alta tensión en frontera

Las relaciones entre los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez, y del Chocó, Jhoany Palacios, están llegando a su peor momento. Ambos anunciaron que se “tomarán” el municipio de Belén de Bajirá (territorio que se disputan los dos departamentos desde hace décadas) con cinco días de diferencia, con el propósito de hacer soberanía. Ambos informaron que irán acompañados de sus equipos de gobierno. Pérez comunicó que entablará denuncia contra su colega chocoano.

El general Naranjo, cada vez con más fuerza para la Vicepresidencia

Aunque faltan más de tres meses para que el Congreso se reúna y elija el nuevo Vicepresidente que reemplazará a Germán Vargas Lleras, todas las apuestas están por el general (r) Óscar Naranjo. El exdirector de la Policía y negociador plenipotenciario en La Habana se ha ganado toda la confianza del presidente Juan Manuel Santos y, hasta donde se escucha decir en Palacio, tiene el guiño del primer mandatario. Naranjo no pertenece a ninguna corriente política, tiene todo el prestigio y es un hombre de paz, lo cual le facilita la decisión al Presidente.

Farc invitan a ‘bailatón’

Después de la polémica por el video en el que observadores de la ONU aparecían bailando con guerrilleras, en una fiesta de despedida del año, hecho que les costó el puesto, las Farc extendieron una invitación a un “gran baile por la paz y la reconciliación”, en el corregimiento de Conejo (La Guajira) el próximo 13 de enero. En la invitación, las Farc dijeron que “preferimos ver bailando a todos: soldados, policías, observadores y opositores (…) en lugar de enfrentarse a muerte”.

También invitaron a quienes se consideren “enemigos de la paz”.

Primer parto en punto de preagrupamiento

En el corregimiento de Conejo (La Guajira) no solo están hablando por estos días de la rumba que les costó el puesto a los verificadores de la ONU por bailar con guerrilleras, sino también de la emoción por una nueva vida: la ‘hija de la esperanza’ llaman las Farc a la bebé. Es el primer nacimiento en un punto de preagrupamiento desde que esa organización decidió dejar las armas. En épocas de guerra eran más los abortos que los alumbramientos.

Carbón de Guaduas, Cundinamarca, para industria del acero en China

New Colombia Resources (NCR), una empresa promovida por inversionistas colombianos que tiene listadas sus acciones en uno de los mercados bursátiles de EE. UU., acaba de firmar un acuerdo por 90 millones de dólares, para proveer carbón metalúrgico a American Steel Industries (ASI). La colombiana opera el proyecto La Tabaquera en Guaduas, Cundinamarca, y de esa mina extraerá el carbón para la producción de acero. ASI es un ‘joint venture’ de estadounidenses y chinos y la firma Multi-Billion Dollar Commodities & Steel Trading Company, que aunque tiene su sede en Filadelfia (EE. UU.) exporta acero desde China a diversos mercados. NCR, además, tiene otra particularidad: se acaba de iniciar en negocios de marihuana para usos medicinales.

El fiscal inauguró El Nido

El fiscal general, Néstor H. Martínez, inauguró la semana pasada en Pereira una sala cuna para hijos de los funcionarios de la entidad. Es el tercer lugar de este tipo que Martínez da al servicio. Se llama El Nido.

POLÍTICA