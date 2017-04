En secreto / Embajador de EE. UU. le apuesta al cacao

30 de abril 2017 , 12:13 a.m.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, llegó hasta el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) en Palmira (Valle), para ver de cerca los avances de la siembra del cacao en la región que su país apoya.



El embajador sudó la gota y con pala en mano, sembró simbólicamente un árbol de esa especie en compañía de Rubén Echeverría, director general del Ciat.

Primer operativo conjunto de las ‘ias’

El chat privado que crearon el procurador, Fernando Carrillo; el contralor Edgardo Maya, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, del que se dio cuenta en esta sección el pasado domingo, comenzó a dar resultados. Los tres acordaron que muy pronto darán parte simultáneo sobre una acción contra un acto de corrupción, para que no quede duda de su compromiso en el tema. O sea que al mismo tiempo habrá decisiones penales, fiscales y disciplinarias sobre un caso singular.

Piden tratado de doble tributación con EE. UU.

Esta semana el presidente de la Drummond y a su vez presidente de la Junta del Consejo de Empresas Americanas (CEA), José Miguel Linares, dijo que el otorgamiento del Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos “ha ayudado inmensamente a mejorar la percepción del país en el exterior”. A renglón seguido el líder empresarial urgió la negociación de un “tratado de doble tributación” con Estados Unidos, pues a su juicio la reciente reforma tributaria, pero sobre todo el gravamen a los dividendos, está afectando la competitividad a las empresas estadounidenses.

Angelino Garzón quiere ser candidato uribista

Angelino Garzón se reunió esta semana con el expresidente Álvaro Uribe, para decirle que está decidido a participar en una consulta popular abierta con los demás precandidatos presidenciales afines a sus ideas políticas. Garzón, quien fue elegido vicepresidente con Juan Manuel Santos en el 2010, tomó distancia de este gobierno y del mandatario. La reunión entre Uribe y Garzón duró hora y cuarenta minutos.

Un salto de 71 puestos en lucha anticorrupción

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue la institución con mayor variación positiva en la medición de los niveles de riesgo de corrupción que midió Transparencia por Colombia. Hace tres años estaba en el puesto 78 y este año pasó al 7. La directora del ICBF, Cristina Plazas, cree que el secreto de este logro es haber mejorado la transparencia en los procesos de contratación.

López Valencia sale de Tolima Gold

Con la cancelación del proyecto en La Colosa y el despido de 400 trabajadores de la multinacional AngloGold Ashanti, por la consulta en Cajamarca (Tolima), el sector minero recibió otra mala noticia: el retiro de Augusto López Valencia, de la junta directiva de la canadiense Tolima Gold.

Regaño por demora en los baldíos

La Corte Constitucional llamó la atención a varias entidades del Gobierno, porque no han cumplido la orden de “crear una estrategia de contingencia” para depurar y clasificar los documentos de titulación de tierras que estaban en el Incoder y en el Archivo General de la Nación, para luego proceder a su registro.



El Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro respondieron que si no se ha hecho la depuración y la clasificación de esos baldíos pues no se pueden registrar. La culpa, dijeron, es del sector de Agricultura.

Ahora también reciben tarjetas

La cadena de mercados Justo & Bueno, que solo recibía pago en efectivo, decidió hacer un cambio sustancial: aceptar tarjetas de crédito y débito. La pregunta es si sus acérrimos competidores de Tiendas D1 harán lo mismo.

Competencia de mujeres por Corte

Esta semana, buena parte de la atención de la opinión pública estará centrada en la elección de los miembros de la Corte Constitucional. Ha despertado mucho interés la terna de mujeres compuesta por Cristina Pardo, Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Natalia Ángel, nominadas por el presidente Juan Manuel Santos. Las tres tienen mucho reconocimiento jurídico, generan mucha confianza, pero hay un punto muy singular: Pardo es vista como muy conservadora; a Natalia Ángel le subrayan sus posturas de izquierda y Jaramillo Sierra se destaca por sus posiciones de centro.



