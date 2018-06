En secreto / Celebración con toda

El presidente Juan Manuel Santos decidió ver, el jueves pasado, el partido de Colombia contra Senegal en la base militar de Tolemaida. Allí, junto con su hijo Esteban; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Alberto José Mejía, se gozaron el triunfo nacional.

Algunos ministros

Todavía no hay confirmación oficial sobre ministros del presidente Iván Duque, pero sí unos muy probables. Carlos Holmes Trujillo García sería su canciller, Jorge Mario Eastman estaría en Defensa. Carlos Baena, senador del Mira, ocuparía la cartera de Trabajo. Y Jaime Amín, senador uribista, en Interior.

Tierras de ‘Romaña’

La Unidad de Restitución de Tierras está mirando con lupa una situación en zona rural de Uribe, Meta, donde 41 familias denunciaron que fueron víctimas de desplazamiento forzado por hombres armados bajo el mando de Henry Castellanos, más conocido como ‘Romaña’. Los denunciantes aseguran que el exjefe guerrillero se está apoderando de unas 5.000 hectáreas. Es más, cooperación internacional le consiguió 160 millones de pesos a ‘Romaña’ para sembrar maíz en esas tierras.

No fue para Prada

La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) había escogido al actual secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, como su director ejecutivo, pero cuando en las toldas uribistas se conoció la noticia, Alicia Arango hizo saber a las directivas de la organización que esa designación sería una especie de declaratoria de guerra. La elección de Prada se dañó, y la designación recayó sobre Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras. En fuentes cercanas a la Casa de Nariño, la lectura de esta movida fue que “comenzó la persecución” del nuevo gobierno.

Las primas de Medimás

Un dato que pasó inadvertido en el más reciente informe de la Contraloría sobre Medimás es el relacionado con los hallazgos fiscales por más de $ 500 millones en el pago de bonificaciones a altos funcionarios de la EPS bajo el concepto de bonificación no salarial. Solo en diciembre, el presidente de Medimás recibió por este concepto $ 22,2 millones, para ingresos totales ese mes de más de $ 67 millones. La Contraloría calificó esto de detrimento patrimonial, por tratarse de recursos que debían destinarse a servicios de salud.

Premio mundial

La prestigiosa publicación económica de Londres ‘World Finance’ acaba de premiar a Tecnoglass por su ejemplo de gobierno corporativo. Esta compañía barranquillera, que suministra vidrios para grandes compañías de todo el mundo (abastece 5.000 proyectos), tiene obsesión por las buenas prácticas con sus empleados, clientes y proveedores. “Es un ejemplo de hacer bien las cosas”, dijeron los jurados. Por todas estas razones, Tecnoglass recibió dicho reconocimiento este 29 de junio en la Bolsa de Valores de Londres.

La franqueza de un senador

Esta semana, el senador indígena Marcos Avirama, quien para esta elección no se presentó al Senado, tuvo un ataque de sinceridad a la hora de despedirse de la corporación. “Quiero agradecer al Senado por darles la oportunidad a las comunidades indígenas de estar aquí, donde se hacen las leyes, la mayoría de las cuales no sirven para nada, porque como no se aplican...”, dijo.

Empalme con rigor

El grupo de empalme del sector salud, coordinado por Fabio Aristizábal, ha puesto todo el rigor que el presidente electo, Iván Duque, encomendó para ese trabajo: cero políticos. De hecho, el grupo ha tenido que rechazar llamadas o sugerencias de algunos líderes que, por el hecho de tener algún poder político regional, querían intervenir en el proceso. Las reuniones, según supo EL TIEMPO, han tenido “el más alto rigor técnico”.

Despedida con aplausos

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue despedido esta semana de esa misión con llanto y aplausos. El miércoles pasado en la noche, cuando ya el periodo extraordinario llegaba a su fin, el expresidente Álvaro Uribe, líder de la oposición, tomó la palabra y agradeció la manera como Cepeda lideró el trabajo legislativo el último año. Cuando Uribe terminó de hablar, todos los miembros del Senado aplaudieron de pie a Cepeda por unos minutos. En algunas senadoras hubo hasta lágrimas.

Embajador alista maletas para regresar

El embajador colombiano en Washington, Camilo Reyes, sabe que con el cambio de Gobierno en Bogotá es inminente su retiro del cargo diplomático. Por eso anda planeando su despedida. Según se conoció, Reyes llevará a cabo una reunión de agradecimiento, el próximo 18 de julio, con las personas a las que tuvo acceso en su paso por la capital estadounidense.



POLÍTICA