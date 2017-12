En secreto / Alejandro Ordóñez se quedaría por fuera

24 de diciembre 2017 , 12:25 a.m.

Las posibilidades de que Alejandro Ordóñez ingrese a la gran coalición de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana son ahora más escasas. Entre otras razones, porque Ordóñez entró en discusiones públicas poco amigables con Pastrana y con miembros del Centro Democrático. “No haga política con los intereses superiores de la patria. Sigo firme con la gran coalición y con mi aspiración presidencial”, le recriminó Ordóñez a Pastrana, vía Twitter, cuando se enteró de algunos comentarios suyos.



Además, muchos se preguntan ahora por qué si Uribe no apoyó a Zuluaga ni a Luis Alfredo Ramos por tener investigaciones pendientes en la justicia, sí lo va a hacer con Ordóñez, quien tiene un expediente en la Corte Suprema de Justicia.



Ante esta circunstancia, Ordóñez estaría buscando de nuevo a los conservadores.

Hijo de Gabo, en homenaje al escritor

Esta semana se inauguró la plaza Gabriel García Márquez, diagonal al emblemático Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México. Como se sabe, ese país se metió en el corazón del escritor colombiano, quien permaneció allí gran parte de su vida. Uno de los principales invitados al estreno de la plaza fue el hijo de Gabo Gonzalo García Barcha, cuya imagen es poco conocida por los colombianos. El hijo del nobel de literatura celebró el homenaje junto con la embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas. En el emotivo acto se escucharon anécdotas de García Márquez narradas por uno de sus amigos más cercanos, el escritor Jorge F. Hernández. Y como no podía faltar el vallenato en un homenaje a Gabo, el acto lo cerró el grupo Guatapurí.

Candidatos están sin dinero para las campañas

Los candidatos presidenciales se están quejando de la falta de plata para sus campañas. Muchos empresarios les han dicho a algunos aspirantes que quisieran ayudarlos, pero que no quieren tener dificultades con la justicia, pues ahora la Ley 1864 sanciona con cárcel (entre 4 y 8 años) a los aportantes que no acrediten certificaciones contables de sus contribuciones. O sea que el empresario que haga aportes por debajo de la mesa o no los declare asume el riesgo de ir a la cárcel por lo menos cuatro años.

Uribe sería el próximo presidente del Senado

En los pasillos del Capitolio ya hay todo un clima favorable alrededor de que el expresidente Álvaro Uribe asuma la presidencia del Congreso a partir de julio próximo. La distribución de las dignidades en el Congreso casi siempre es fruto de acuerdos que hacen las principales fuerzas victoriosas en las elecciones, y es costumbre que el senador con mayor votación asuma el liderazgo de la corporación. El nombre de Uribe ha comenzado a sonar ante la fuerza de su lista.

Candidatura de Mockus pasó por los médicos

Para que Antanas Mockus aceptara la candidatura al Senado por la coalición de Sergio Fajardo y los ‘verdes’ hubo que acudir a consultas médicas. Como se sabe, el exalcalde padece de párkinson, situación que él mismo confirmó en 2010, días antes de la elección presidencial. Mockus, quien vive sometido a un riguroso tratamiento médico para controlar el mal, mantiene una intensa actividad intelectual. A propósito, a Mockus le correspondió el número 1 en el tarjetón de Senado.

Las diferencias de los hermanos Gerlein

Por décadas, los hermanos Julio y Roberto Gerlein tuvieron una división del trabajo en la política del Atlántico. Roberto hacía la política y su hermano lideraba los negocios, hasta que este se convirtió, con el paso de los años, en uno de los grandes contratistas del Estado. Claro, Roberto siempre requería de la financiación de su hermano para su actividad política. Pero esta vez las cosas están cambiando para Roberto, porque su hermano decidió comprometerse con Aída Merlano, actual representante a la Cámara, para llevarla al Senado. Este hecho ha puesto en aprietos a Roberto, quien llegó por primera vez al Congreso en 1968 y es el decano de los legisladores. A Roberto, quien ya se inscribió para volver al Senado, se le ha escuchado decir que de ese recinto lo sacarán “muerto”. Hay dudas de que los votos conservadores en Atlántico alcancen esta vez para elegir a Roberto y Aída Merlano, en el Senado, porque sin el apoyo de Julio es difícil cualquier elección.

Efraín Cepeda, con abrazo de lado y lado

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, cuenta que el día que se hundieron las curules para las zonas de conflicto, en la plenaria de la corporación, llegaron a felicitarlo, casi al mismo tiempo, el expresidente Álvaro Uribe y el senador del Polo Jorge Enrique Robledo. Aunque Uribe y Robledo militan en orillas totalmente opuestas, las razones que ambos arguyeron para felicitarlo fueron las mismas: la defensa del Estado de derecho. El pleito sigue, Cepeda va a impugnar.

Colombia se opuso a crédito para Venezuela

En el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se hizo hace pocos días una operación de crédito por 400 millones de dólares para Venezuela. El crédito fue aprobado después de una dura discusión, con los votos del Alba, que agrupa a los gobiernos aliados de Caracas. Colombia se opuso. Al gobierno de Nicolás Maduro se le cierran cada día más las puertas en la banca internacional, mientras que la crisis económica en ese país llega a niveles jamás sospechados.

Las extras del Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no pudo salir a vacaciones de fin de año. Por tratarse de época preelectoral, hay varios asuntos que los magistrados deben resolver urgente, entre ellos uno relacionado con la posible inhabilidad de Gustavo Petro para ser Presidente. También tienen que pronunciarse sobre una petición para invalidar la inscripción de Horacio José Serpa, hijo de Horacio Serpa, al Senado, por el Partido Liberal. Cada día les están llegando más consultas a los magistrados.



