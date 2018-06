Recordando a Robert Kennedy / En secreto

10 de junio 2018 , 12:05 a.m.

Un emotivo acto se dio esta semana en el Congreso,donde el presidente del Senado, Efraín Cepeda (centro), y el senador Juan Manuel Galán entregaron al embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, una condecoración póstuma a raíz de los 50 años del asesinato de Robert F. Kennedy, hermano de John F. Kennedy.

Santos se queda a vivir en Colombia

En muchas tertulias se daba por sentado que una vez terminara su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos se iría del país. Pues no. Se quedará a vivir en Colombia. Además, está muy feliz de quedarse por dos razones: va a estrenar casa y quiere estar cerca de Celeste, su primera nieta, pues su hija María Antonia también se quedará en Colombia. Eso sí, tiene invitaciones de muchas universidades y fundaciones en todo el mundo que lo tendrán mucho tiempo por fuera.

Fracaso de la agenda de Petro en Medellín

Gustavo Petro canceló esta semana una visita de dos días que había planeado a la capital antioqueña. Hubo dos razones: la más conocida fue el frustrado almuerzo con un socio del Club Campestre por recomendación de sus directivos. Pero el otro motivo, que no trascendió mucho, es que el candidato tenía en su agenda una cita con líderes del poderoso sindicato antioqueño que tampoco resultó.

Las condiciones que pusieron los ‘verdes’

Las condiciones que los ‘verdes’ le pusieron a Gustavo Petro para apoyarlo, y que finalmente fueron grabadas en mármol, salieron de la campaña de Sergio Fajardo. El senador Antonio Sanguino (‘verde’), su autor, contó en una tertulia que en su momento, claro, había preocupación con algunas tesis de Petro como la de convocar una constituyente o el riesgo con la iniciativa privada. Pero todo está superado. Petro se comprometió.

Se busca presidente del Senado de origen uribista

Hasta hace unos días se daba por sentado que María del Rosario Guerra sería la única aspirante uribista a la presidencia del Senado para la legislatura que comenzará este 20 de julio. Honorio Henríquez Pinedo, del Magdalena, es el nuevo aspirante. El uribismo, que tiene la bancada más grande en el Senado (19 miembros), y probablemente con presidente de la república, tendrá todo de su lado para hacerse con esa posición. Por ahora, Uribe no quiere esa dignidad para él.

Un millón de comidas donadas por Mastercard

Mastercard decidió no esperar a que Messi y Neymar anoten nuevos goles en torneos oficiales para donar comidas al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA). La compañía había dicho que por cada gol que ellos hicieran donaría 10.000 raciones. Los altos niveles de malnutrición infantil hicieron que cambiara de criterio y resolvió donar 1 millón de comidas, sin esperar a los goles de las dos estrellas. El apoyo beneficiará a varios países latinoamericanos, incluida Colombia.

Mesita de noche y desvelo

El gerente de EPM, Jorge Londoño, le confesó a EL TIEMPO que su mesita de noche está llena de estudios técnicos, números telefónicos de urgencia e imágenes de santos a los que ha acudido para buscarle salidas al problema de Hidroituango. Londoño es quien debe poner la cara por todo lo que acontece allí.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también le dijo a este diario que duerme con su celular en la mano y desde hace dos meses se despierta varias veces, muchas de ellas para revisar el reporte sobre los niveles de la represa o las alarmas, al igual que las soluciones que día a día llegan, como la última de esta semana: ha dejado de llover y el panorama se comienza a despejar en el horizonte.

Tú no tienes problemas...

Esta semana se encontraron en Bogotá los alcaldes de esta ciudad, Enrique Peñalosa, y el de Medellín, Federico Gutiérrez. Cuando Peñalosa comenzó a contarle a Gutiérrez algunas de sus afugias y los problemas con los que tiene que lidiar cada día, Gutiérrez lo interrumpió con mucho sentido del humor al decirle: “Nooo, Enrique, tú no tienes problemas. Yo sí tengo problemas”. De paso, Gutiérrez contó que desde que afloró la emergencia de Hidroituango, por la que él tiene que poner la cara, las demás cosas que le surgen en la alcaldía ya no tienen cara de problema.

Un regalo especial para el Presidente

Este jueves, durante la ceremonia de ascensos de la Policía, su director, el general Jorge Hernando Nieto, le regaló un libro muy especial al presidente Juan Manuel Santos, diseñado especialmente para él. Se llama El viaje. Cuenta la trayectoria desde la dejación de las armas de las Farc hasta su transformación en monumentos.



Contiene la cronología de este proceso con fotografías inéditas. Dentro del libro hay un pedazo de arma inhabilitada, que no ha sido destruida, con sello de la ONU, como un recuerdo para el Presidente.



