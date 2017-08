Se recupera optimismo, y Santos y la paz mejoran en opinión

El proceso de paz con las Farc ganó confianza entre la opinión de los colombianos el último mes, probablemente por hechos como la dejación de las armas y el inminente retorno de los excombatientes a la vida civil.



De acuerdo con Pulso País, de Datexco, la expectativa de que Colombia pueda construir la paz pasó de un margen de confianza del 46,7 por ciento en la medición de mayo al 52,8 por ciento en la de julio.

Este 15 de agosto terminará la extracción de la totalidad de las armas entregadas por las Farc a la ONU en las zonas veredales.



Desde comienzos de septiembre, cuando termine su primer congreso sin armas, esa guerrilla quedará convertida en partido político con plenos derechos.



Ahora, más de 50 por ciento de los colombianos creen que la paz es posible. Claro, en el caso de Eln, el 73,7 por ciento no considera que eso pueda ocurrir.



El optimismo del país también recuperó terreno. Ahora, el 26 por ciento de los colombianos creen que Colombia va por buen camino. En la pasada medición de mayo, solo el 20 por ciento lo consideraba así.

La mirada más optimista de los colombianos, ahora, sobre el futuro del país, podría deberse también a los avances del proceso de paz con la guerrilla.



La imagen del presidente Juan Manuel Santos también mostró una recuperación de cinco puntos en esta medición, en relación con la de hace dos meses. Pasó del 22 al 27 por ciento. El escepticismo sobre el mandatario se ubicó en todo caso en el 66 por ciento.



El optimismo del país y el apoyo a la gestión del presidente Santos habían comenzado a caer desde mediados de octubre pasado, al parecer, como consecuencia de dos hechos de ese momento: la pérdida del plebiscito por la paz y la reforma tributaria. La encuesta muestra que en este momento comienza una recuperación de todos esos frentes.



Pero las ‘vacas flacas’ no son solo para el Gobierno. Por primera vez, el expresidente Álvaro Uribe registró una opinión negativa superior a la positiva: 52 por ciento contra 43 por ciento.



Todos los precandidatos presidenciales del uribismo y sus posibles aliados también tienen una opinión negativa más alta que la favorable. En general, todo lo atinente a la política tradicional parece tener una especie de sanción, pues los partidos y la clase política tienen los índices más negativos. Estas dos entidades muy similares tienen una opinión desfavorable del 77 por ciento.



Las Fuerzas Militares (Ejército, Policía y Armada), la Iglesia católica y los medios de comunicación están entre las instituciones con mayor prestigio.



En la escala de 1 a 5, 10 de los 15 ministros pasaron con una calificación promedio de 3,5. Cinco de ellos se rajaron, con notas por debajo de 3.



Al gobierno del presidente Santos no le va bien en el manejo de algunos temas como medioambiente, política exterior, lucha contra la pobreza, salud, desempleo y corrupción.

En todo caso, el presidente Santos se enfrenta a su séptimo año de gobierno con el desgaste natural que implica una gestión prolongada.

Imagen negativa castiga tanto a candidatos como a partidos

El lastre de los candidatos presidenciales a menos de un año de las elecciones parece ser la imagen negativa de muchos de ellos. Sobre todo de los más reconocidos, según lo testimonia la última encuesta Pulso País, de Datexco.



Aunque no es la última palabra, la percepción negativa que los colombianos tienen de la clase política, de los partidos, impacta también a los presidenciables de manera considerable.



Cuando el reconocimiento es alto y la imagen negativa supera de manera considerable la positiva, la posibilidad de mejorar la intención de voto es muy exigente. Cuando ya se conoce a alguien de una manera, cambiar su opinión no es tan fácil.



Es el caso de Gustavo Petro, quien está a la cabeza en la intención de voto de los colombianos, según este estudio, con un 14,3 por ciento, con una situación que no le favorece del todo: su imagen favorable es del 40 por ciento y la negativa es del 52 por ciento.

El exalcalde de Bogota Gustavo Petro. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO



Aunque a Petro lo reconoce el 94 por ciento de la gente, el hecho de que su imagen negativa sea muy superior a la favorable le plantea un gran desafío a la hora de crecer en intención de voto. Este hecho no es nuevo. Petro trae un negativo superior desde enero de 2014 en la opinión. Ha vivido con eso.



Germán Vargas, cuarto entre los candidatos con mayor intención de voto (5,3 por ciento), tiene una situación similar.



Jorge Enrique Robledo, del Polo, séptimo en el ranking de intención de voto, con el 2,9 por ciento, tiene una opinión favorable del 36,7 por ciento y una negativa del 49,3 por ciento.



Humberto de la Calle (liberal), noveno en el escalafón, con 2,5 de intención de voto, tiene una opinión favorable del 44 por ciento y una negativa del 47 por ciento.



Pero hay brechas más amplias. Piedad Córdoba, quien se inscribirá como candidata con el respaldo de firmas (13 en la tabla), con 1,8 de intención de voto, tiene una imagen positiva del 18,1 por ciento y una negativa del 74,8 por ciento. Una brecha de 56 puntos de diferencia. Y esto, con un 92 por ciento de reconocimiento, lo que muestra es que será muy difícil crecer en intención de voto.



Los precandidatos uribistas (María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Paloma Valencia), todos, están en las mismas circunstancias. Más imagen negativa que positiva. Y también sus aliados, como Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.



Y por primera vez el expresidente Álvaro Uribe, jefe supremo del Centro Democrático, tiene una imagen negativa mayor a la positiva.



Sergio Fajardo, Clara López y Claudia López tienen más opinión favorable que negativa.

Uribe también cayó

El expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El expresidente Álvaro Uribe también recibió su castigo de la opinión: por primera vez el jefe del Centro Democrático (CD) tiene una imagen negativa superior a la positiva: 52 por ciento frente a 43 por ciento.



Uribe había sido el ‘campeón’ de las encuestas, pues durante todo su mandato y desde que dejó la Casa de Nariño registraba las mejores cifras sobre favorabilidad política.



El exmandatario representa la más clara oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al proceso de paz con las Farc.

Desde hace varios meses, Uribe emprendió la búsqueda del poder para 2018, para lo cual ha anunciado la conformación de una gran coalición con sectores afines a su partido.

Alcalde de Barranquilla, el mejor calificado

Según la encuesta de percepción Barranquilla Cómo Vamos 2016, la imagen favorable del alcalde Alejandro Char es del 90 por ciento. Foto: Archivo EL TIEMPO

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue el mejor calificado entre los mandatarios locales de las principales capitales del país.



El 97 por ciento de los barranquilleros aseguró tener una imagen positiva del alcalde de su ciudad, lo que representa un aumento de 19 puntos respecto a la medición de mayo pasado, cuando Char obtuvo una opinión favorable de 78 por ciento.



Esta ha sido la favorabilidad más alta que ha obtenido el líder barranquillero desde enero de 2016, cuando tomó posesión del cargo.



Menos favorecido resultó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien venía siendo el mejor calificado en las últimas mediciones de Pulso País.



El mandatario de la capital paisa obtuvo una imagen positiva del 76 por ciento, siete puntos menos que en la medición de mayo.



Uno de los más castigados entre los mandatarios medidos fue Manuel Duque, alcalde de Cartagena.



La favorabilidad del líder cartagenero descendió 25 puntos, al pasar de 58 por ciento en mayo a 33 por ciento en la medición actual.



Desde el pasado 25 de julio, Duque tuvo que abandonar su cargo, luego de haber sido suspendido por la Procuraduría durante tres meses.



El mandatario es investigado por su presunta responsabilidad en el desplome del edificio Blas de Lezo II, en Cartagena, hecho que dejó 22 muertos.

Y el alcalde de Cali, Maurice Armitage, ha mantenido durante las últimas tres mediciones su favorabilidad en el 44 por ciento.

Respiro para el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa

El Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Después de un descenso vertiginoso, el mandatario de los bogotanos por fin ve un respiro en los sondeos de opinión. Según los resultados, el alcalde Enrique Peñalosa consigue una mejora sustancial en imagen, gestión y en el manejo que se le ha venido dando a la movilidad (el 21% la aprueba frente a un 9% de hace dos meses).



Así, la imagen favorable del burgomaestre pasó de 11 a 27 %, un ascenso de 16 puntos entre abril y julio. El optimismo también mejora: a la pregunta de si la ciudad va por buen camino, los que consideran que sí pasaron de 14 a 25 % en el mismo lapso. En cuanto a gestión, Peñalosa sube la aceptación de los ciudadanos de 10 a 28 %.



Aunque sigue siendo el alcalde con más baja popularidad de las ciudades grandes, lo que indicarían estos resultados es que la propuesta de gobierno se empieza a consolidar y que los ciudadanos ahora están pendientes de otros debates nacionales, pese a que la revocatoria sigue siendo una incertidumbre.

Ficha técnica

Nombre del proyecto de investigación: Pulso país Colombia.

Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S. A. - OPINÓMETRO.

Fechas de recolección: 26 de julio a 31 de julio de 2017.

Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S. A. - OPINÓMETRO. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W / El Tiempo.

Fuente de financiación: La W / El Tiempo.

Universo poblacional: total de la población colombiana mayor de 18 años de edad. Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

Tipo de muestra: muestreo multietápico.

Técnica de recolección: encuesta telefónica en hogares.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (‘random digital dialing’) en las regiones del alcance del estudio.

Ponderación: muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (fuente: Dane), nivel socioeconómico (fuente: Planeación Nacional).

Marco muestral: base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

Tamaño de la muestra: 900 encuestas telefónicas.

Universo geográfico: regiones: región Eje Cafetero y Antioquia, región Llanos, región Centro-Sur Amazonia, región Caribe, región Centro-Oriente y región Pacífico.

Margen de error y confiabilidad (precisión): se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,27 % para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50 % y con un nivel de confianza del 95 %.

Temas de estudio: evaluación de la situación del país, gobierno y presidente. Proceso de paz, intención de voto a presidencia 2018, personajes, alcaldías.

Personajes por quienes se indagó: Juan Manuel Santos, María Ángela Holguín, Mauricio Cárdenas, Enrique Gil Botero, Luis Carlos Villegas, Aurelio Iragorri, Alejandro Gaviria, Germán Arce, María Claudia Lacouture, Griselda Restrepo, Yaneth Giha, Luis Gilberto Murillo, Elsa Noguera, Jorge Eduardo Londoño, Mariana Garcés, Juan Fernando Cristo, David Luna, Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe Vélez, Humberto de la Calle, Rodrigo Londoño Echeverry, Luciano Marín Arango, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Martha Lucía Ramírez, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Alejandro Ordóñez, Claudia López, Iván Duque, Carlos Holmes, Piedad Córdoba, Francisco Santos, María del Rosario Guerra, Juan Carlos Pinzón, Simón Gaviria, Clara López, Luis Alfredo Ramos, Paloma Valencia, Antonio Navarro Wolff, general (r) Óscar Naranjo.

Preguntas concretas que se formularon: ver cuestionario.

Fecha de entrega del informe: 01 de agosto de 2017.



POLÍTICA