Uribistas no se ponen de acuerdo sobre el candidato

A los cinco precandidatos uribistas a la Presidencia (María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Rafael Nieto, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo) les está quedando difícil ponerse de acuerdo sobre un solo nombre para ir a las elecciones del 2018.

Las posturas de Rafael Nieto Loaiza, en el sentido de que solo los uribistas deben participar en la escogencia del candidato, han demorado esa decisión.



Nieto ha defendido varias fórmulas, pero siempre dentro de la órbita del uribismo: que el propio Uribe lo escoja, que una convención del partido lo elija o que se haga a través de una consulta, pero dentro de la militancia.



Como ninguno de sus cuatro competidores lo apoya en sus peticiones, en los últimos días Nieto admitió que la selección del candidato se haga a través de una encuesta, pero eso sí, que sea entre simpatizantes y afiliados.



Y algo más: que en la encuesta se pondere el factor del reconocimiento, es decir que ese elemento tenga un peso mayor en el procedimiento y en la decisión final.



Estos condicionamientos de Nieto llevaron a Carlos Holmes Trujillo García a alertar, por segunda vez en una semana, sobre el sentido de “urgencia” en la escogencia del candidato presidencial.



Pero mientras Holmes Trujillo, a través de una carta pública, consideró que “se requiere definir a la mayor brevedad un mecanismo práctico que dé garantías a todos” para escoger el candidato, Nieto estimó que “no hay ningún afán” para apurar esa decisión, pues hay tiempo hasta el 11 de diciembre, fecha límite que ha puesto el expresidente Uribe para hacerlo.



En su comunicación de las últimas horas, Holmes Trujillo, con algo de fatiga, dijo que acepta el mecanismo que sus demás compañeros tomen y que participará del procedimiento que ellos definan “sin reparos”.



Aunque Holmes Trujillo no lo ha dicho, en medios allegados a su campaña se supo que estaría pensando en no volver a los encuentros con sus compañeros para hablar de este tema.



Hace tres semanas, los precandidatos uribistas, excepto Nieto, acordaron que el candidato presidencial sea seleccionado a través de la encuesta, pero no todos apoyan sus condicionamientos.



Uribe, jefe absoluto del Centro Democrático (CD), les ha pedido en varias ocasiones que sean ellos, los precandidatos, quienes decidan sus propias reglas para el debate presidencial.



Según el expresidente, el candidato debe escogerse antes del 11 de diciembre, porque quiere que los cuatro precandidatos que salgan del juego queden en la lista de aspirantes al Senado.



Cuando encuentre su candidato presidencial, el uribismo posiblemente irá a enfrentarse en marzo, en una consulta interpartidista, con líderes como Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, aunque algunos piensan que hasta allá no se llegará.

