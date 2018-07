¿Por qué la elección de Mockus como Senador todavía no está en firme?

Aunque la ponencia que buscaba no declarar la elección del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus como senador de la República para el periodo legislativo 2018-2022 fue derrotada este miércoles en la Sala Plena del CNE, esto no significa que ya haya quedado en firme la curul del máximo elector del partido Alianza Verde.

Con 6 votos por el no y 2 por el sí, no tuvo acogida la ponencia del magistrado Bernardo Franco, según la cual Mockus estaba inhabilitado para ser elegido congresista porque la fundación Corpovisionarios, de la cual es representante legal, había firmado contratos con el Estado dentro del plazo que la Constitución establece como inhabilidad, es decir, los seis meses anteriores.



Esta tesis fue derrotada. Sin embargo, eso no significa que el CNE haya declarado la elección de Mockus, quien recibió 540.783 votos en marzo de este año y se convirtió en el segundo senador electo más votado.



Para que la elección de Mockus quede en firme, hace falta que se someta a votación una nueva ponencia, que estará a cargo de la magistrada Gloria Gómez, y en la que debe explicar las razones por las que considera que el profesor y también exrector de la Universidad Nacional no está inhabilitado para ocupar su curul.

El fin de la negociación que era el contrato, ya se obtuvo FACEBOOK

TWITTER

En la votación de este miércoles, los magistrados de la Sala Plena solamente manifestaron el sentido de su decisión, más no la tuvieron que argumentar. Esto significa que todavía no se conoce por qué, para la mayoría de los togados del tribunal electoral, Mockus sí puede ser Senador.



Otras personas que han argumentado en favor de Mockus, como el jurista Rodrigo Uprimny, consideran que no hay inhabilidad porque el líder de Alianza Verde no participó en la negociación de un contrato, sino en su ejecución. Según Uprimny, quien cita jurisprudencia del Consejo de Estado, esto no constituye inhabilidad "precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato, ya se obtuvo".



No es claro si será este el argumento que utilice la magistrada Gómez para convencer a sus compañeros, o si acudirá a otros. Lo cierto es que, al igual que con la decisión de hoy, hará falta que sean seis de los nueve magistrados de la Sala Plena los que voten a la ponencia de manera afirmativa.



Ante cualquier decisión, puede haber una apelación ante el Consejo de Estado, que sería el dueño de la última palabra sobre el futuro del, por ahora, senador Mockus.



ELTIEMPO.COM y POLÍTICA