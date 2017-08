En secreto / Primer cara a cara de los candidatos presidenciales

13 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

13 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

El jueves pasado, 12 aspirantes presidenciales se dieron cita en el Congreso de la Andi en Cartagena para exponer sus tesis sobre economía y la situación con Venezuela. Esos fueron los dos temas que les planteó el moderador del encuentro, Roberto Pombo, director de EL TIEMPO. El de los impuestos estuvo en el primer orden, y, claro, también, lo que harían para enfrentar la crisis de Venezuela.

‘Quiz’ a los empresarios

El jueves pasado, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, les habló a los empresarios e industriales reunidos en el congreso de la Andi, en Cartagena, sobre la exploración de yacimientos no convencional (‘fracking’), lo cual está promoviendo en todo el país. Pero, como no le quedó claro si le habían entendido y le habían puesto cuidado, el viernes, con la ayuda del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, decidió hacerles un ‘quiz’ a los empresarios. Repartió cerca de 2.000 cuestionarios. Los resultados no se conocen todavía.

El abrazo de Maduro

El viernes pasado, el presidente Juan Manuel Santos estrenó en el Congreso de la Andi, en Cartagena, el formato TED para sus intervenciones. Se trata de una exposición audiovisual que hace con micrófono inalámbrico, apoyado en imágenes de fondo sobre una gran pantalla, sin texto a la mano. Al finalizar su intervención, como estaba agripado, tuvo un episodio de tos, por lo que bromeó diciendo que sus amigos le decían que tenía “el abrazo de Maduro”. Ah, y le preguntaron también si es que ya comenzó a ensayar para dictar conferencias como nobel de paz.

Tensiones en el Capitolio

Este fin de semana corrieron muchas versiones sobre la rebelión que estaría gestándose en el Congreso contra varios proyectos del Gobierno. La razón sería que algunos sectores de los partidos de la coalición no quedaron conformes con los movimientos que el presidente Santos hizo en el gabinete y estarían dispuestos a pasar cuentas de cobro. Hay incomodidad en ‘la U’ y entre los liberales. Cambio Radical, no obstante haber quedado con buena participación en el aparato estatal, ya pidió archivar la reforma política. La primera embestida sería contra el proyecto de regalías, que destina más de un billón de pesos a vías en el posconflicto.

Desayunos con el ministro

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ofreció desayuno y chivas para los periodistas que lo acompañen a un recorrido en bicicleta, los viernes entre su casa y su despacho. Los reporteros deberán llegar a la residencia de Rivera, en el norte de Bogotá, y pedalear con él hasta el ministerio, en el centro, para conseguir exclusivas.

Cifras de la aftosa

Más de 13.000 reses ya han sido sacrificadas este año en el marco de la campaña de prevención contra la fiebre aftosa. De esta cifra, por lo menos 10.000 han sido sacrificadas por haber sido traídas de contrabando desde Venezuela y unas 3.500, por haber tenido contacto con animales infectados con la enfermedad. Esto, en plata blanca, significa que por causa de esta enfermedad se han sacrificado en el territorio nacional reses por cerca de 20.000 millones de pesos.

La ministra y las Farc

Quién lo creyera. Los miembros de las Farc están contentos con la designación de la embajadora María Lorena Gutiérrez como nueva ministra de Comercio Exterior. Pero no es que los emocione que ella asuma ese cargo, sino que desde el Gobierno les avisaron que ella será la nueva responsable de la reincorporación de las Farc. Creen que será clave en ese proceso debido a los antecedentes de ejecutora que ella acredita.

‘Lobby’ a la Virgen

La Arquidiócesis de Bogotá tuvo que jugarse a fondo para convencer al obispo de Chiquinquirá, Boyacá, monseñor Luis Felipe Sánchez, y a la comunidad dominica para que permitieran el traslado de la Virgen de esa población a Bogotá. A ellos no les gusta que la imagen salga del municipio. La idea es tenerla en Bogotá el 2 de septiembre, antes de la llegada del papa Francisco, que hará en la catedral Primada una oración por la patrona de los colombianos. Al final aceptaron, pero con la condición de que vengan de Chiquinquirá 16 custodios, que estarán 24 horas con ella.

Se demora la llegada a ‘la U’

Aunque al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el presidente Juan Manuel Santos ya le aceptó la renuncia, solo a finales de septiembre dejará el cargo, por dos razones básicas: la primera, que el partido de ‘la U’ solo tiene previsto realizar su congreso el 15 de septiembre, donde lo elegirán como su jefe único. Y la segunda, que solo a partir de hoy, cuando se sacrifique la última res que haya tenido contacto con la aftosa, comienzan a contarse los 28 días que permitirán descartar cualquier presencia de esa enfermedad en el país. El ministro siente que no quisiera irse sin haber sellado con éxito el fin de la aftosa.

Sigue la pelea entre afros por una curul

Podrían contarse en kilómetros los recorridos que la ex señorita Colombia Vanessa Mendoza ha hecho desde el pasado 20 de julio por los pasillos del Congreso buscando que la posesionen como representante a la Cámara. Ella alega el derecho a la curul por los 563 votos que obtuvo, pero el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, dice que no la puede posesionar porque el Consejo Electoral no se lo ha ordenado. Vanessa pasa días enteros en los pasillos del Capitolio con una carpeta debajo del brazo y en compañía de su asesor, vestido con atuendo de carnaval. El fondo del asunto parece ser que hay otro afro, Heriberto Arrechea, que alega tener el mismo derecho a esa curul.



POLÍTICA