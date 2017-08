‘El Partido Conservador es absolutamente corrupto’: Andrés Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana aseguró que "la corrupción se está carcomiendo" a su Partido Conservador.

Pastrana, quien mantiene una relación distante y hostil con su propio partido y trabaja hoy en llave con el uribismo para hacerse al poder en 2018 a través de una coalición, fue absolutamente mordaz con su colectividad.



“Yo creo que la corrupción del Partido Conservador se lo está carcomiendo, desafortunadamente, hoy lo que tenemos un partido absolutamente corrupto”, expresó el exmandatario durante una entrevista con la emisora La FM.



En la misma, también calificó como “corruptos” a dos de los más importantes líderes que tiene el Partido Conservador, el presidente del Senado, Efraín Cepeda y el dirigente de esa colectividad, el senador Hernán Andrade.



Sobre el senador Cepeda, dijo que “es posiblemente el hombre que más mermelada ha recibido en la historia de Colombia” y sobre el senador Andrade afirmó que “el propio presidente del Partido Conservador, hoy está acusado una vez más”.



El presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, está mencionado en el escándalo que acusa a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente, pedir dinero a cambio de frenar investigaciones a algunos congresistas.



“Yo el otro día escuchaba una declaración del presidente del partido que decía que he sido el Presidente que más investigaciones he tenido pero he salido de ellas. Increíble pensar que hoy el Partido Conservador tiene un Presidente en entredicho, y no sucede absolutamente nada”, insistió Pastrana sobre Andrade.



Hace algunas semanas, Andrade le había enviado una carta a Pastrana, en la que lo calificó de “soberbio”, profundizando así la división conservadora. En la misiva, Andrade le solicitó a Pastrana que sea respetuoso en el manejo de sus desacuerdos y le dijo que “nada lo obliga a permanecer” en esa casa política.



Aunque Pastrana no es hoy un líder de muchos votos, sus acusaciones severas contra el Partido Conservador y algunos de sus principales dirigentes sí ahondan la crisis que vive esta colectividad desde hace varios años.



Desde que Pastrana salió del poder en 2002 los conservadores dejaron de ser opción de poder real. Siempre han terminado apoyando candidatos de otros partidos. El conservatismo en Colombia es uno de los partidos más antiguos y durante algunas épocas prolongadas detentó el poder de manera casi omnímoda.



Pastrana, quien ahora hostiga a su propio partido, es uno de los principales aliados del urbismo para 2018.Como el uribismo, Pastrana rechaza muchos aspectos del acuerdo de paz con las Farc.



En su gobierno (1998-2002) Pastrana se dedicó casi todo su cuatrienio a tratar de lograr un acuerdo político con las Farc, pero fracasó en ese propósito.



Si la coalición de la que Pastrana forma parte ahora, gana el poder en 2018, lo han dicho varios de sus líderes, el acuerdo de paz con la guerrilla tendría una especie de talanquera. Sería cambiado en muchos de sus aspectos.



POLÍTICA