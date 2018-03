¿Por qué este domingo no podrá votar en las dos consultas?

El 29 de enero de 2018, en una entrevista realizada por EL TIEMPO al Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, los colombianos se enteraron de una noticia: no podrán votar en las dos consultas interpartidistas, una de la derecha y otra de la izquierda, que se celebrarán en el país el 11 de marzo.



¿La razón? De votar en ambos escenarios, los colombianos podrían estar incurriendo en doble militancia (la prohibición constitucional de militar en dos partidos). No obstante, una pregunta ha sido reiterativa: ¿qué pasa entonces con quienes votaron en la consulta Liberal? También podrán votar.

Sin embargo, las medidas tomadas por la Registraduría Nacional para evitar la doble militancia no resultan suficientes. A finales del 2017 se realizó la consulta para escoger el candidato a la presidencia del Partido Liberal y, en principio, las personas que participaron en dicha consulta incurririrían en doble militancia al votar nuevamente en la consulta del próximo domingo 11 de marzo.

¿A quiénes aplica la doble militancia?

En principio, la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un partido político se dirige a los militantes de dichas organizaciones. La Ley Estatutaria 1475 de 2011 determina que la pertenencia a un partido político “se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro”.



Sin embargo, la situación no es tan sencilla como en la ley. Para empezar, en Colombia no existe registro del número de militantes de cada partido, es decir, no sé sabe cuántas personas se sienten parte de un partido. Las cifras más cercanas que existen son las del número de votantes.



En segundo lugar, la Corte Constitucional señaló, mediante la Sentencia C-344 de 2014 ,que si bien los obligados principales son los integrantes de los partidos, la doble militancia también aplica a los ciudadanos que participan del sistema de partidos “exclusivamente en el ejercicio del derecho al sufragio”.



Para Fabián Hernández, miembro de la Misión de Observación Electoral (MOE), la doble militancia más que una prohibición a la ciudadanía en general, se trata de una cuestión de educación política: “como ciudadanos tenemos que ser coherentes con el tipo de partido que nos representa y del cual participamos. La participación en todos los partidos es una falta de identidad política, es como escoger los miembros de la junta del barrio del lado”.



No obstante, Hernández reconoce la necesidad de la prohibición legal de la doble militancia: busca impedir intromisiones nocivas en los partidos políticos, buscando que los mismos logren tomar sus propias decisiones, garantizando que éstos tengan reales umbrales de representación ciudadana.



Coincide con la necesidad de prohibir la doble militancia, Nicolás Liendo, vicedecano de política y relaciones internacionales de la Universidad Sergio Arboleda y experto en temas de democratización y partidos políticos en Latinoamérica, al señalar que la doble militancia intenta proteger el principio de representación de un ciudadano, un voto.



“Una persona no puede decidir por dos partidos políticos”. A su juicio se trata de evitar las intromisiones de terceros en la toma de decisiones de los partidos políticos. “En las próximas elecciones los Liberales, que ahora están con Clara López, pueden votar por Carlos Caicedo para debilitar a Gustavo Petro o por Alejandro Ordóñez para fragmentar a la derecha”. De igual forma, militantes de todas las tendencias pudieron interferir en la consulta Liberal.

¿Qué pasa con los que ya votaron en la consulta Liberal?

Prohibir a los ciudadanos de todas las tendencias políticas que ya votaron en la consulta Liberal votar el 11 de marzo, podría afectar las votaciones del Congreso de la República. De la misma manera, puede ir en contra del derecho a elegir y ser elegidos.



Para el Profesor David Roll, director del Grupo de Investigación de Partidos Políticos de la Universidad Nacional, “no está para nada claro si debe prohibirse a quienes ya votaron que lo vuelvan a hacer. En temas electorales no se pueden inventar normas a posteriori”, pues a finales de 2017 no se sabía si existirían otras consultas. De haberse sabido, quizá los votantes se hubieran abstenido de asistir a las urnas.



Según indicaron vía telefónica funcionarios de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Registraduría Nacional, no existe ningún impedimento de votar para las personas que participaron de forma previa en una consulta interpartidista, pues no se trata de procesos simultáneo y los ciudadanos no estarían votando por dos candidatos en unos solos comicios. Agregan que, de todas formas, es imposible identificar a los votantes de la consulta Liberal pues no se entregaron certificados.

Soluciones a futuro: carnetización o Primarias obligatorias

Existen dos formas efectivas de evitar la doble militancia. La primera es la carnetización obligatoria para los partidos políticos, sumado a la realización de consultas interpartidistas cerradas –donde solo participan los militantes-; no obstante, señala David Roll que se trata de “un proceso muy caro que nadie quiere asumir y a veces se ve absurdo por la falta de filiación partidista en Colombia y la falta de seriedad de los candidatos frente a los partidos”.



La segunda opción para garantizar unas consultas transparentes es unificar la fecha en que todos los partidos políticos pueden realizar las consultas interpartidistas.



Este proceso, asegura Nicolás Linde, es conocido como “Primarias abiertas simultaneas y obligatorias”, de modo en que solo se dé una única oportunidad para escoger candidatos de todos los partidos al marcar como nulos los tarjetones con más de un elegido. Este proceso se lleva a cabo como un tipo de primera vuelta en países como Uruguay y Argentina.



Por último, señala Linde, con las primarias obligatorias se ahorran recursos al evitar las inversiones sucesivas de grandes sumas de dinero en temas organizacionales conforme cada partido decida realizar consultas o no.



A pesar del debate, todos los colombianos tendrán la posibilidad de votar al menos en una de las consultas el próximo domingo.



JUAN PABLO PARRA ESCOBAR

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO