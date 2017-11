‘No queremos una solución china, pero hay demasiadas noticias falsas'

Es urgente buscar una solución a la proliferación de noticias falsas en las redes sociales para no caer en el modelo chino y pedir censura a muchos de los contenidos que circulan.



Así lo hizo saber Edward Schumacher, experto en periodismo digital y director del Centro Edward Murrow para el Mundo Digital, quien le dijo a EL TIEMPO que lo que se debe hacer es tratar de “encontrar algoritmos” que detecten las noticias falsas y “tacharlas”.

¿Facebook se está convirtiendo en la plataforma de más noticias falsas?



Sí, hay un problema con Facebook. Es una plataforma para distribuir noticias falsas, otro tipo de información y también desinformación; esto último está dividiendo a los pueblos en todo el mundo y eso es preocupante.



¿Es factible controlar noticias falsas en Facebook?



Hay dos maneras de controlar: con gente que censure o intente encontrar algoritmos o inteligencia artificial para hallar las noticias falsas y tacharlas.



Todo el mundo está intentando encontrar una solución técnica porque es más fácil y barato. El censurar información manualmente requiere mucha mano de obra. Los chinos tienen 80.000 personas censurando internet en su país.

¿Cómo ve esa situación en China?



Muchos chinos no están en favor de su gobierno, pero sí de la censura en internet, porque tienen mucho miedo a la inestabilidad. Nosotros hablamos de libertad de prensa, pero hay que encontrar un equilibrio. Tenemos que hallar una solución, sino el resto del mundo va a volverse como China.



¿La solución sería adoptar ese modelo chino?



No, yo creo y espero que no. Estoy muy en contra de ese modelo; hay gente que pide el autoritarismo y eligieron al señor Trump. Hay gente que quiere un gobierno fuerte y el control, sienten inseguridad y quieren sentirse seguros frente a cualquier cosa.



El mundo está perdiendo la confianza en las instituciones, ¿por qué?



El presidente Trump ganó a partir de una palabra engañosa, en el ‘brexit’ pasó lo mismo. La Unión Europea está dirigida por gente experta que quiere hacer cosas buenas, pero que no conecta ni representa al pueblo. Eso pasa en todo el mundo y un poco aquí con el presidente Santos; él representa la élite, quiere hacer las mejores cosas para Colombia, pero no conecta con el hombre común.



¿Los medios perdieron la confianza?



Sí, se puede decir (eso); lo que pasa ahora es que los medios tradicionales están asociados con el viejo régimen, con la élite. La mitad del pueblo no cree en las notas que salen, dicen que no es verdad.

¿En Colombia ve algo parecido?



En la campaña contra la paz hubo muchas noticias falsas y la gente las creyó. Los medios podemos decir que no es así, pero no nos van a creer.



¿Los medios son responsables de darles espacio a las noticias falsas?



Por un lado sí somos responsables, pero nosotros también somos un síntoma de algo mucho más grande que está pasando en línea de la sociedad, tenemos que entender ese entorno para saber cómo combatir las noticias falsas.



¿Las noticias falsas llegaron para quedarse?



Si se puede reducir a algo mucho más manejable, se puede vivir con esto. No queremos una solución china, pero por el momento hay demasiadas noticias falsas.



¿En el proceso electoral de Colombia, las noticias falsas podrían florecer?



Sí, en un ambiente como (el que) vive hoy el país florecen más las noticias falsas y la gente las acepta más fácilmente.

