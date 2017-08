Así fue la primera cita de los aspirantes a la Presidencia 2018

Aplausos, carcajadas y apuntes curiosos rodearon el jueves los dos paneles que tuvieron lugar en Cartagena con 12 aspirantes a la presidencia sobre el desarrollo empresarial en el país, en el marco del 73.º Congreso de la Andi.

En la primera ronda de charlas con el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, algunos candidatos como Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Jorge Enrique Robledo hicieron sus intervenciones sentados. Carlos Holmes Trujillo presentó un discurso muy a la vieja usanza, subido en el atrio para plantear sus ideas, al mejor estilo de los grandes caudillos.



Marta Lucía Ramírez también habló de pie ante los empresarios que abarrotaron el auditorio del Centro de Convenciones. Incluso, cuando había finalizado la primera ronda y todos sus compañeros de debate ya se iban, ella tomó el micrófono para decirle a la audiencia que había repudiado siempre los llamados ‘falsos positivos’.



Gustavo Petro hizo sus dos primeras intervenciones de pie, las dos últimas las hizo sentado.



La carcajada de la tarde se la sacó De la Calle a los asistentes cuando dijo que en Venezuela se venía dando una “petrodemocracia; me refiero al petróleo, no a Petro”, dijo De la Calle, que por ello se ganó un aplauso de los asistentes al encuentro de los aspirantes a la presidencia.

Como si de colegiales se tratara, los candidatos en esta primera ronda asistieron todos de guayabera blanca, y Marta Lucía lució un vestido verde, de la esperanza.



En la segunda ronda, los más elocuentes fueron Iván Duque y Rafael Nieto, quienes tomaron el micrófono y se pusieron de pie para hablar fuerte ante el auditorio. Nieto, con gran manejo escénico, se movió de lado a lado para llamar la atención de las audiencias.

Juan Carlos Pinzón hizo muestra de su recia voz de mando militar y no necesitó estar de pie para llamar la atención del público cuando hizo un balance de su gestión tanto como ministro de Defensa como cuando fue funcionario de la cartera de Hacienda.

Tras bambalinas

Uno de los más dispuestos para la prensa fue Juan Manuel Galán, quien se mostró suelto y directo.



El que les madrugó a los cartageneros fue Robledo, quien aprovechó los momentos previos al encuentro para reunirse con el sindicato de maestros en la sede del educador del Centro Histórico, donde habló sobre la situación de corrupción de Cartagena.



Robledo no quiso perder detalle del congreso de los empresarios, y muestra de ello fue que, con libreta y lápiz en mano, tomó nota de todos los conceptos y apuntes no solo de sus competidores sino de varios asistentes al evento.



Durante la ronda inicial del foro, mientras los primeros seis candidatos se batían con el sable de la ideas en el tablado, abajo observaban y compartían mesa, muy felices y cómplices, Claudia López, Clara López y Juan Manuel Galán.



Y si de ‘aplausómetro’ se trata, los mejores librados fueron Fajardo, De la Calle, Ramírez y Nieto.



Todo el mundo preguntó por Germán Vargas Lleras, el gran ausente de la jornada.

Tras los dos paneles de los aspirantes presidenciales con los empresarios del país, Fajardo aprovechó para liderar una marcha en inmediaciones del cordón amurallado, en plena zona histórica de Cartagena, que tuvo el honor de ver el primer encuentro amplio de los presidenciables para el 2018.

Reacciones

Carlos Ignacio Gallego

Presidente del Grupo Nutresa

“La discusión tuvo altura. Incluso hay ideas comunes. Sin embargo, todos no van a llegar, por lo que es posible acercamientos y propuestas más concretas”.



Ricardo Obregón

Presidente junta directiva de Ramo

“Las propuestas fueron sólidas y claras. Es bueno que todos coincidan en que un sistema tipo chavista no es el espejo que Colombia debe imitar”.



Carlos Raúl Yepes

Expresidente de Bancolombia

“Los precandidatos muestran ideas buenas que irán madurando. Es bueno que llamen a no polarizar al país”.



Mauricio Ossa

Presidente de Odinsa

“El debate fue bien conducido y se expresaron todas las ideas. Sin embargo, el debate apenas comienza. Pero se dio en democracia y diversos matices”.



Ricardo Román

Palermo Zona Portuaria

“La exposición de ideas fue positiva y estamos ante buenas alternativas a la presidencia de la República. Todos tienen capacidades para el cargo”.



Andrés Ortiz

Gerente y socio de Dattis

“En el debate se mostraron las ideas iniciales que van a regir las campañas: corrupción, paz, polarización y economía. Aún falta mucho camino por recorrer”.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO