Las intervenciones más polémicas en convención del Centro Democrático

08 de mayo 2017 , 10:55 a.m.

08 de mayo 2017 , 10:55 a.m.

Polémicas declaraciones se escucharon en medio de la convención del Centro Democrático, que se llevó a cabo este sábado, en cabeza del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. La jornada no solo contó con la presencia de la bancada, también asistieron el exprocurador Alejandro Ordóñez y el exvicepresidente Angelino Garzón.

En el evento, una de las intervenciones que más ha producido revuelo en redes sociales son las de la senadora Paloma Valencia, quien hace parte de los cinco precandidatos presidenciales por el Centro Democrático. Un tono muy enérgico marcó su discurso, así como los elogios para el expresidente Álvaro Uribe.



Valencia destacó la labor del exmandatario y el impacto de la política de seguridad democrática de Uribe, la cual, según ella, llegó en un momento en el que al país “lo cubría una nube negra”.

“Apareció Álvaro Uribe, como una luz en medio de esa tormenta, iluminó un camino que inspiró a millones de colombianos (…), con su trabajo y su liderazgo le ha demostrado a este país que sí se pueden hacer los cambios y que no hace falta sino una mano firme para combatir a los violentos, para combatir a los corruptos, para derrotar la maquinaria”, afirmó la senadora del Centro Democrático.



Posteriormente, la congresista afirmó que con la convención, el “barco del Centro Democrático inicia su recorrido”, en el cual “arriba, en el mástil, está la figura del presidente Uribe”.



“A veces lo veo de bronce, presidente (Uribe). Porque usted brilla cada vez que le da el sol. Y no hay bala enemiga que pueda llegar a su corazón. Usted representa ese mástil que nos llena, nos inspira y nos mueve (…), adelante en ese barco, vamos por la victoria, no importa la tempestad, estoy segura de que los vientos de renovación han llegado para quedarse”, dijo Valencia.



Por último, Paloma Valencia saludo al excandidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, y al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, a quienes calificó de “perseguidos por la justicia”.

Adelante en ese barco, vamos por la victoria, no importa la tempestad, estoy segura de que los vientos de renovación han llegado para quedarse FACEBOOK

TWITTER

En su intervención, Iván Duque, también precandidato presidencial del partido, indicó que estas elecciones del 2018 le recuerdan a las del 2002, porque en ese año

“Colombia sufría desesperanza”. Por esta razón, el senador del Centro Democrático afirmó que su partido tiene un solo propósito, el cual es “devolverle la esperanza” al país.

“Estamos indignados, nos indigna que se haya relativizado la justicia y que hoy sean los criminales más vulgares de nuestra historia los que hayan acomodado la justicia, ni más, ni menos que para diseñarla a la medida de sus pretensiones de impunidad”, mencionó Duque al referirse al acuerdo de paz con las Farc.



Para finalizar agregó: “Queremos que el presidente de la república sea genuinamente uribista y comprometido con este ideario (…), la fuerza de ser uribistas es la que nos va a llevar en mayo del 2018 a ganar la presidencia en la primera vuelta, no podemos esperar nada menor que eso”.

Queremos que el presidente de la república sea genuinamente uribista FACEBOOK

TWITTER

La senadora uribista María del Rosario Guerra mantuvo un tono más conciliador durante su discurso y centró sus palabras en el concepto de reinventar la política, la cual calificó de necesaria, ya que los colombianos “tienen una imagen desfavorable de los partidos políticos”.

“Hoy la mayoría de nuestros conciudadanos ve con desconfianza la clase política, siente que los partidos son microempresas electorales sin principios que no responden a las necesidades de los ciudadanos, sino a sus propios intereses”, aseveró Guerra.



Para esto, la congresista afirmó que esa reinvención se da “con una mayor y mejor comunicación con los ciudadanos y un equilibrio entre seguridad y política social, la seguridad no como un fin, sino como medio que garantiza el crecimiento económico”.



Para finalizar, María del Rosario Guerra recordó a Policarpa Salavarrieta, a quien definió como una mujer luchadora que “dio su vida por amor a la patria” y señaló que es la hora en el país para que haya “una mujer presidente”.

Ya es hora de una mujer presidente FACEBOOK

TWITTER

Sin duda, una de las intervenciones que más debate produjo son las del exministro y director honorario del Centro Democrático, Fernando Londoño, quien usó duros términos para referirse al acuerdo de paz con las Farc.

“El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las Farc. Que es una claudicación y que no puede subsistir (…), ese papel en su conjunto, esas 312 páginas, es basura fruto de un robo, del robo que le hicieron al plebiscito, a la voluntad popular”, dijo Londoño.



Así mismo, se refirió al plebiscito del pasado 2 de octubre, al culpar al presidente Juan Manuel Santos de habérselo “robado”.



“El plebiscito se lo robaron para entregarle la nación entera a una cáfila de bandidos que son los miembros de las Farc”, indicó.



El exministro subió aún más el tono de su discurso y aseguró que el poder legislativo en Colombia estaba manejado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



“Parece mentiras, pero Nicolás Maduro, que está caído en Venezuela y es una de las figuras más detestables de la historia reciente, legisla en Colombia. ¿No lo sabían? ¿No lo teníamos presente? ¿Lo estamos ignorando voluntariamente? Quien decide la suerte de las leyes, de los actos legislativos y hasta de los decretos recientes del presidente de la República es en últimas Nicolás Maduro”.

El plebiscito se lo robaron para entregarle la nación entera a una cáfila de bandidos que son los miembros de las Farc FACEBOOK

TWITTER

Otros invitados

La convención contó con la presencia del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien hizo un llamado para una coalición en la contienda electoral del 2018.



“La batalla que se nos aproxima es definitiva y nosotros no podemos darnos el lujo de darla de manera dispersa, tenemos que llegar unidos a la primera vuelta. Y ahí estarán precisamente todos los sectores políticos, sociales y religiosos que estuvieron en la coalición del triunfo (del No en el plebiscito). Estarán ustedes, la base conservadora, la Colombia creyente”, dijo Ordóñez.



Así mismo, el exvicepresidente Angelino Garzón intervino en el evento y afirmó: “El Centro Democrático tiene que meterse en la cabeza ganar las elecciones presidenciales en el 2018”.



ELTIEMPO.COM