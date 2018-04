Las claves del último debate presidencial

Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo e Iván Duque presentaron sus propuestas sobre economía y salud, en el foro moderado por Ricardo Ávila, director del periódico Portafolio, con la compañía de Bruce MacMaster, presidente de la ANDI, y Juan Pablo Calvás, periodista de La W Radio.

Iván Duque

* La inversión que se hace no es económicamente rentable. El costo fiscal de los subsidios se está yendo para la población más rica del país, se debe mejorar calidad y eficacia del gasto.

* No se puede remunerar a las EPS solamente por cantidad de personas que atienda, sino también por la calidad según la calificación de los usuarios.

* La legalidad y el emprendimiento. Colombia tiene que ser un país situado en el futuro, debe sacudirse del clientelismo y la politiquería y pasar la página y para esto, es necesario defender la legalidad, de la mano con el emprendimiento.

* Garantizar el acceso de los colombianos a derechos como salud y educación.

* Criticó la reforma tributaria vigente por castigar los planes de datos y a los desarrolladores de aplicaciones.

* Menciona la necesidad de tener precios de referencia estandarizados de medicamentos.

Germán Vargas Lleras

* “El crecimiento económico es el corazón de mi propuesta”. Dice que mayor crecimiento, superior al 5 por ciento, implica mayor gobernabilidad, que tiene que ver con superar “obstáculos transversales”.

* Habló de adelantar una reforma pensional y “recuperar” el subsuelo como patrimonio de la nación.

*Lucha contra la inseguridad

*Dijo que quiere ser presidente para culminar las obras que darían el gran salto en materia de infraestructura.

*Señaló que quiere superar el déficit habitacional y liderar una gran reforma judicial

Resaltó la importancia de ampliar la cobertura de wifi del país.

Humberto de la Calle

*Metas: la erradicación de todas las formas de violencia en el país y lograr una sociedad abierta, incluyente, no discriminatoria y no fanática.

*Tecnología: la conectividad permite tranquilidad, es decir, paz en los territorios donde se extienden redes.

* De la Calle no descarta la creación de jueces especializados de temas de salud. Defendió la tutela y a la Corte Constitucional

* Reiteró la necesidad de reformar el sistema de subsidios que no favorece a los más pobres

Sergio Fajardo

* Una nueva forma de hacer política. “Demostramos que se puede llegar al poder de una manera distinta para gobernar de una manera distinta”.

* Dijo que las tutelas para la salud son una gran injusticia para las personas más necesitadas del país y que hay que fortalecer la estructura de la salud en Colombia.

* Mencionó la lucha contra la corrupción en el sector salud, específicamente el caso del gobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el cartel de la hemofilia.

* Dijo que en el sector salud hay una gran evasión, que se pueden recuperar 2 billones solamente por evasión en el pago de seguridad social.



