¿Para dónde se irán los dos millones de votos conservadores?

El apoyo de los votos conservadores a un candidato presidencial atizó la división que vive esa colectividad actualmente y elevó la temperatura de la reunión del Directorio Nacional Conservador, este miércoles.

Pese a que se hizo una encuesta entre los candidatos al Congreso y las directivas del Partido Conservador para escoger el aspirante a la Presidencia que se apoyaría en la primera vuelta presidencial, no todos los sectores quedaron conformes.



En la medición, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, según algunos medios de comunicación, habría alcanzado la mayoría de los votos, resultado que es rechazado por algunos sectores de los 'azules' y es objeto de una acalorada discusión en la mañana de este miércoles.



EL TIEMPO supo que no todos quedaron conformes con la selección de Vargas Lleras como el candidato a apoyar y que en la mañana de este miércoles, en la reunión del Directorio, algunos están haciendo esfuerzos para que la encuesta no sea vinculante, es decir que no sea una decisión obligatoria del partido.



Si ese sector se impone, una posibilidad sería que la colectividad deje a sus congresistas en libertad para que dirijan su apoyo hacia el candidato que mejor les parezca y no hacia el que ganó la encuesta.



Los conservadores obtuvieron casi dos millones de votos en la elección a Senado en las pasadas elecciones y obtuvieron una votación similar para la Cámara de Representantes, por lo que su apoyo es algo que muchos quieren.



La idea es que este mismo miércoles haya una decisión de los conservadores sobre candidatura presidencial, la cual, en todo caso, debería ser confirmada por una convención nacional, la cual se citaría antes del 9 de marzo, cuando vence el plazo para que se inscriban los aspirantes a la Presidencia.

POLÍTICA