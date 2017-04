Cuando los debates alientan las campañas

Desde el mismo Capitolio hay voces que hoy creen que, aunque el debate del senador Jorge Enrique Robledo (del Polo) sobre el escándalo de Odebrecht es legítimo porque es un tema de agenda pública, también fue una manera de comenzar en firme su campaña presidencial.



Robledo lleva muchos años haciendo debates de control político (más de 150), el de este martes sobre Odebrecht y el papel del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, no se deslinda del todo del actual momento político-electoral como antesala del 2018.



Robledo es hoy el único candidato presidencial, formal, de un partido político. Aunque subsisten dudas jurídicas de algunos sectores de ese partido sobre esa nominación, para la mayoría el senador será el candidato en el 2018. Así lo presenta su partido.

Tampoco es el primero ni el único que lo hace. El Congreso, o los congresos en el mundo, son fábricas de presidentes o de presidenciables. Es allí donde se muestran. Donde se miden. Donde muestran su garra los líderes políticos.



Parte de esa construcción como líderes, sobre todo los de oposición, se hace luchando contra el poder. Y eso fue lo que Robledo hizo este martes en el Senado.Desde que llegó al Congreso, Robledo ha sido uno de los mejores senadores, sobre todo por su capacidad de debatir. De argumentar.

Se le ha sabido meter a temas de mucha controversia y actualidad. No en vano en esta oportunidad su bandera fue el escándalo de Odebrecht, hoy símbolo de corrupción en el país, pues la multinacional brasilera, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobornó oficiales en 11 países. Y en Colombia tiene hoy contra la pared a dos gobiernos, pero también al propio Polo de Robledo, por actos de corrupción.



Robledo volvió a presentar los cargos que viene haciendo de manera pública contra el fiscal Martínez, muchos precisamente soportados en las pesquisas de la Fiscalía.

Robledo no aportó elementos nuevos en el debate, pero sí llamó la atención sobre la corrupción. Claro, no pudo evitar que en medio de la controversia sus contradictores políticos le recordaran que también el Polo, su partido está comprometido con actos de corrupción con la multinacional Odebrecht.



El senador Luis Fernando Velasco, otro presidenciable (liberal), no tiene dudas de que lo que Robledo hizo fue aprovechar un escenario que conoce (“el que mejor conoce”) para lanzar su campaña por la Presidencia.



“Robledo le da la largada a su campaña golpeando a quienes él considera pueden ser sus contradictores: da un coscorrón Varga Lleras, mete al debate a Iván Duque, que puede ser el candidato uribista, y notifica al país que se enfrentará con el banquero más rico”, dijo Velasco.



Desde Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa, admitió: “Fue un debate con intereses políticos para visibilizarse como candidato presidencial de 2018”.

Para el uribismo tampoco hay duda de que esto ya forma parte de la contienda por el poder. El senador Alfredo Rangel, de ese partido, le dijo a EL TIEMPO este miércoles: “A estas alturas todos estos pronunciamientos públicos hay que interpretarlos en el marco de una campaña presidencial”.



Las elecciones presidenciales (primera vuelta) serán en mayo del próximo año, pero debates como el de este miércoles, a juicio de los mismos políticos, no deja dudas de que la campaña 2018 está en marcha.



POLÍTICA