¿De qué están dando lora los políticos?

09 de mayo 2017 , 10:11 a.m.

El referendo propuesto por la senadora Viviane Morales que prohibiría la adopción a parejas homosexuales y personas solteras esta dando de que hablar en las redes sociales generando polémica. La mañana de este martes el tema se ha movido bastante ya que los usuarios y políticos han estado trinando bajo el hashtag #Referendocontralosniños.



Diferentes sectores políticos del país se han despachado en redes sociales tanto en contra como a favor de este polémico proyecto, por parte del gobierno se insiste en que este proyecto no debe prosperar. Y es que esta iniciativa ha tocado el punto mas sensible de la clase política y de los colombianos en general a tal punto que muchas veces el debate no se queda en términos académicos.