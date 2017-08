Daniel Samper Ospina acepta la rectificación de Álvaro Uribe

Después de conocerse la rectificación del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, ordenado por un fallo de tutela a retractarse de sus acusaciones contra Daniel Samper Ospina, a quien señaló de “violador de niños”, este sábado en la tarde el periodista aceptó la rectificación de Uribe.



En un video publicado en su cuenta de Twitter, Samper Ospina aseguró que considera la rectificación de Uribe como un “nuevo lindero”, “más allá de que haya desoído el consejo de no seguir promoviendo odios y de que la haya emitido muy a su manera" (la rectificación).

El Senador leyó un comunicado este sábado durante un evento en Barranquilla, que luego publicó en su cuenta de Twitter. En este, asegura que, pese a no estar de acuerdo, acata la orden emitida por el tribunal de Bogotá: “corrijo que no es violador de niños, nunca quise acusarlo de violación física o sexual de niños”, dijo Uribe.



Por su parte, Daniel Samper aseguró sentirse reconfortado al “saber que la justicia obligó al senador Álvaro Uribe a rectificar las temerarias sindicaciones que hizo, sin ninguna prueba, de delitos repugnantes que yo jamás cometería”.



El periodista, columnista de la revista ‘Semana’ y ‘youtuber’, reiteró que el Senador no está obligado a sentir agrado por su labor como periodista. “Todo lo contrario. Que mi trabajo sea criticado por alguien que obligó a periodistas, críticos y magistrados, de alguna manera me halaga”.

Sobre la rectificación de Uribe. pic.twitter.com/UpiXD9S2yD — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 5 de agosto de 2017

Samper Ospina concluyó diciendo que continuará su trabajo de crítica y sátira política “respecto de quien tenga que hacerlo, inclusive de quien tuvo que rectificar sus injurias y calumnias en mi contra”.



Si bien la retractación de Uribe ha sido criticada por reiterar críticas contra Samper Ospina, la respuesta de este, y más aún, su aceptación, puede cerrar este capítulo, el tercero en el que el expresidente se ha tenido que retractar en el último año, como sucedió frente a las madres de Soacha y frente al también periodista Hollman Morris.



ELTIEMPO.COM

Comunicado completo

Por el respeto que merecen la libertad de prensa y la libertad de expresión, y también por la dignidad de mi familia y la mía propia, me reconforta saber que la justicia obligó al senador Álvaro Uribe a rectificar las temerarias sindicaciones que hizo, sin ninguna prueba, de delitos repugnantes que yo jamás cometería.



Es evidente que el expresidente no tuvo camino distinto al de reconocer que sus difamaciones en mi contra eran mentirosas, irresponsables e insostenibles.



Nadie está obligado a que le guste mi labor periodística, siempre apegada a la ley y nunca he aspirado a que esa labor le agrade a Álvaro Uribe. Todo lo contrario. Que mi trabajo sea criticado por alguien que obligó a periodistas, críticos y magistrados, de alguna manera me halaga. Y no pretendo que el senador aplauda la sátira que con tanta facilidad él mismo inspira. Solo aspira a que no la combata con calumnias.



Por eso, más allá de que haya desoído el consejo de no seguir promoviendo odios y de que la haya emitido muy a su manera, considero su rectificación como un nuevo lindero.



Continuaré, pues, adelante con mi ejercicio de crítica y de sátira política respecto de quien tenga que hacerlo, inclusive de quien tuvo que rectificar sus injurias y calumnias en mi contra.



Daniel Samper Ospina